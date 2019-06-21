Благодаря участникам телемарафона «Крылья» Максим Румак пройдет лечение

У Максима Румака детский церебральный паралич и эпилепсия. А еще ребенку передали подарки, которые принесли в студию «Альфа-канала» представители итальянской компании «Текнимонт Руссия» – игрушечную машину, книги и сладости. «Я очень-очень благодарна всем организаторам телемарафона Крылья. Мы очень рады, что наша поездка состоится. 4 августа Максим поедет в Санкт-Петербург и пройдет очередной курс лечения», – говорит мама мальчика Елена Румак.

Курс реабилитации включает в себя занятия адаптивной физкультурой, музыкальную терапию, логопедический массаж, консультацию дефектолога и другое.

Остальные деньги, собранные на телемарафоне «Крылья», пойдут на оплату кинезиотерапии для детей с диагнозом «ДЦП». Лечение получат не менее 32 детей со всей Амурской области. Амурский филиал Российского детского фонда планирует заключить договор с детской городской больницей Благовещенска.

Всего на марафоне «Крылья», по уточненным данным и с учетом поступлений на счета Российского детского фонда, было собрано 836 тысяч 493 рубля. «В феврале-марте будут набираться группы по реабилитации по кинезиотерапии для ребятишек с диагнозом "ДЦП". Хотелось бы поблагодарить всех участников этого благотворительного телемарафона. Это дает результат», – уверена председатель амурского отделения Российского детского фонда Елизавета Москалец.