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Благодаря участникам телемарафона «Крылья» Максим Румак пройдет лечение

Благодаря участникам телемарафона «Крылья» Максим Румак пройдет лечение

В амурском отделении Российского детского фонда передали семье Румак средства, собранные на благотворительном марафоне «Крылья». Из общей суммы на лечение четырехлетнего Максима передали 158 тысяч рублей. Столько денег не хватало на оплату лечения в Санкт-Петербурге.

У Максима Румака детский церебральный паралич и эпилепсия. А еще ребенку передали подарки, которые принесли в студию «Альфа-канала» представители итальянской компании «Текнимонт Руссия» – игрушечную машину, книги и сладости. «Я очень-очень благодарна всем организаторам телемарафона Крылья. Мы очень рады, что наша поездка состоится. 4 августа Максим поедет в Санкт-Петербург и пройдет очередной курс лечения», – говорит мама мальчика Елена Румак.

Курс реабилитации включает в себя занятия адаптивной физкультурой, музыкальную терапию, логопедический массаж, консультацию дефектолога и другое.

Остальные деньги, собранные на телемарафоне «Крылья», пойдут на оплату кинезиотерапии для детей с диагнозом «ДЦП». Лечение получат не менее 32 детей со всей Амурской области. Амурский филиал Российского детского фонда планирует заключить договор с детской городской больницей Благовещенска.

Всего на марафоне «Крылья», по уточненным данным и с учетом поступлений на счета Российского детского фонда, было собрано 836 тысяч 493 рубля. «В феврале-марте будут набираться группы по реабилитации по кинезиотерапии для ребятишек с диагнозом "ДЦП". Хотелось бы поблагодарить всех участников этого благотворительного телемарафона. Это дает результат», – уверена председатель амурского отделения Российского детского фонда Елизавета Москалец.

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#дети #здоровье #Крылья

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