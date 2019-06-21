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Не справившись с ипотекой, амурчанка лишилась квартиры и машины

Не справившись с ипотекой, амурчанка лишилась квартиры и машины
Фото: ru.depositphotos.com

В Благовещенский районный суд обратился представитель «Сбербанка». Банк требовал расторгнуть кредитный договор и досрочно взыскать более 1 миллиона 700 тысяч рублей – долг женщины, купившей квартиру в ипотеку.

Как сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, женщина оформила ипотечный кредит, купила однокомнатную квартиру в селе Чигири. А затем не смогла регулярно вносить платеж. Образовалась просрочка. Дважды женщина просила отсрочить погашение основного долга и начисленных процентов. Банк шел ей навстречу. Но потом амурчанка перестала вносить платежи.

Суд счел требования банка правомерными и удовлетворил иск. Квартиру арестовали и выставили на торги. Никто не захотел ее купить. Поэтому жилье пришлось выкупить банку. Стоимость квартиры списали в счет погашения долга.

Однако сумма, оставшаяся от продажи квартиры, не покрыла задолженность. Тогда судебный пристав арестовал и описал машину должницы. После продажи автомобиля на торгах деньги заберет банк в счет погашения оставшейся части долга.

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#закон #суды

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