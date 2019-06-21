Губернатор оценил работу Валентины Калиты и администрации Благовещенска

21 июня на встрече с журналистами губернатора Амурской области спросили, не ожидается ли смена мэра в городе Благовещенске. Василий Орлов ответил, что «такое решение не обсуждается и его пока нет».

Глава Приамурья напомнил, что в последнее время в администрации появились «новые люди». «Сегодня есть вопросы к этой команде.(…) Очень сильно хромает исполнительский уровень. Понятные решения, алгоритмичные, которые уже придуманы, к сожалению, хромают», – сказал Василий Орлов.

При этом по данным губернатора Амурской области, мэр Благовещенска Валентина Калита пользуется поддержкой населения. Информация главы региона основана на результатах опросов.

«Я вам скажу про работу мэра города Благовещенска. Это очень тяжелая, очень непростая работа, поэтому надо сказать большое спасибо Валентине Сергеевне, женщине, которая свою жизнь тратит на вот эту работу. У нее какие-то темы получаются очень хорошо. Например, проведение общественных мероприятий, День победы был прекрасный проведен. Это тоже серьезная работа, серьезная компетенция. Невозможно и в ЖКХ понимать, и в медицине и во всем остальном. Дальше зависит от команды», – сообщил губернатор.