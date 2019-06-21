Волонтеры помогли амурчанину-инвалиду уехать в Оренбург и встретиться с сестрой спустя 50 лет

Фото: Амур.инфо

Счастливый конец обрела история 69-летнего амурчанина Анатолия Афанасьевича Конькова, которому около трех лет пришлось жить на улице. По счастливой случайности пенсионеру удалось найти родную сестру, которая живет в Оренбурге, через полвека после разлуки. Преодолеть путь из Благовещенска в Оренбург ему помогли волонтеры.

В воссоединении семья участвовали несколько волонтерских организаций, которые сопровождали пенсионера на всем пути следования, встречали и провожали во время пересадок.

О том, что мужчине нужна помощь с переездом, узнали в благовещенской волонтерской организации «Я с тобой». На билет из Благовещенска до Екатеринбурга общими усилиями собрали 10 тысяч рублей. Это даже чуть больше, чем нужно было. После этого удалось получить и согласие врачей на перелет. Выяснилось, что у Анатолия Афанасьевича больное сердце.

«Он очень сильно переживает до сих пор. Вчера с ним разговаривали, он плачет и говорит: "Девочки, я как будто в сказке нахожусь. Я до сих пор не могу понять, что со мной произошла такая счастливая случайность, которая привела меня к родному человеку. Представляете, либо находиться среди хоть и хороших, но чужих людей, или быть с родным человеком рядом"», – рассказали благовещенские волонтеры.

Супружеская пара волонтеров довезла Анатолия Афанасьевича вместе с вещами, костылями и коляской на машине до аэропорта. Люди нашли специалиста, который занимается сопровождением, и проводили до самолета. В Екатеринбурге амурчанина встретила еще одна группа волонтеров. И там его сопроводили, накормили и посадили в поезд.

«И в самолете отнеслись тепло, по-дружески. В поезде также на каждой станции проверяли еду я, не еду. Организовано все очень хорошо. Эти люди – герои», – говорит путешественник.

Сестру, говорит Анатолий Афанасьевич, он узнал сразу, хотя с момента их последней встречи прошло почти полвека. Не узнать сложно – она очень похожа на маму, говорит мужчина.

«Я бы хотел выразить благодарность волонтерам группы "Я с тобой" и всем неравнодушным. Они собрали мне деньги, с сопровождением помогли от Амура до южного Урала встретиться с сестрой через 50 лет. Корейского президента, который впервые приезжал в Россию, так не сопровождали, как меня. У них такое огромное сердце, они от бога рождены. Не знаю, как выразиться, у меня слов нет, я в шоке. Встреча произошла, как в сказке, до сих пор не верится ни ей, ни мне. Я по сей день нахожусь как под наркотиком. До сих пор не можем понять: утром проснулись, она на меня смотрит, я на нее. И думаем: как мы сюда попали», – рассказал Анатолий Афанасьевич.

О сестре мужчина узнал случайно – ему позвонила одна из благовещенских организаций, которая в ходе поиска документов перезвонила и сообщила информацию о его сестре. Когда волонтеры познакомились с амурчанином, попавшим в трудную ситуацию, он жил в благовещенском доме-интернате для престарелых. Позже люди узнали, что ему пришлось около 3 лет прожить на улице. Столько Анатолий Афанасьевич ждал своей очереди в дом-интернат. До этого жил в частном приюте в Белогорске и в других местах. Его тяжелая история, говорит мужчина, началась в 2013 году. Тогда он лишился ноги и стал инвалидом.

«Мне за эти 6 лет столько досталось, я за все 69 лет столько не испытал. В 2013 году случилось ДТП возле онкологической поликлиники. Я работал в областной онкологии дворником. Пошел за сигаретами через улицу Кузнечную в киоск. Ну а назад уже не вернулся, машина сбила», – рассказывает Анатолий Афанасьевич.

Вспоминать все то, что с мужчиной произошло за последние несколько лет ему очень тяжело, об этом он говорит нехотя.

«Тяжело все это вспоминать. Нам привили любовь, мы ценили родителей, старших. Не то, что сейчас поколение. Как надо мной издевались подростки. И поджигали и хотели расчленить. Это потерянное поколение», – с горечью вспоминает он.

Амурские волонтеры говорят, что помощь амурчанину на этом не прекратится. Сейчас они планируют отправить ему его вещи, в основном теплые. Купить новую одежду семья пенсионера не в состоянии: сестра находится в тяжелом материальном положении, а у Анатолия Афанасьевича маленькая пенсия.