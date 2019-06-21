Сотрудники магазина музыкальных инструментов увидели паранормальные явления (видео)

Фото: Стоп-кадр из видео

Музыкальный магазин GAK в Англии ведёт канал на Ютубе, где рассказывает про инструменты. Недавно там появились два ролика о том, что кто-то хозяйничал в магазинах.

Сотрудники рассказали, что в магазине несколько раз сработали датчики движения, и они решили проверить камеры видеонаблюдения. В итоге то, что они увидели на снятых рано утром кадрах, их изрядно шокировало. Две гитары в пустом помещении стали медленно раскачиваться одна за другой. А потом сверху резко слетел приклеенный ценник, будто его сорвали и бросили.

«Сработали датчики движения, и нам пришлось проверить записи с камер. Персонал думает, что это странно и немного жутко, но посетителей это пока никак не затронуло», – написали сотрудники под одним из видео.

Владельцы магазина заявили, что в помещении не могло быть порывов ветра или сквозняков, так как гитары расположены далеко от вентиляции. Поэтому предположений о том, что это было, не так уж много. Кроме того, ранее в том же магазине на камеру попала ещё одна странная вещь – белая призрачная фигура, которая бродила среди посетителей, сообщает Life.

Некоторые зрители тоже впечатлились увиденным и посоветовали вызвать «охотников за привидениями», другие посчитали это фейком.

Пользователи активно комментировали видео: «С ума сойти. Думаю, вам стоит обратиться к кому-нибудь, чтобы с этим разобраться», «Ну, он просто смотрел товар», «Как же страшно, нужно пригласить священника».