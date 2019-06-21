Василий Орлов: ВПП в аэропорту Благовещенска должна стоить 6 миллиардов рублей

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По оценке губернатора Амурской области, вторая взлетно-посадочная полоса должна стоить около 6 миллиардов рублей. На данный момент, по информации сайта госзакупок, работы по реализации проекта оценены в 4,33 миллиарда рублей. Заниженная стоимость – одна из причин трудностей в поиске подрядчика. Тем не менее решение об увеличении цены строительства не принято.

«По моей информации, такая полоса должна стоить в районе 6 миллиардов рублей. (…) Если мы говорим про увеличение сметной стоимости, это мы уходим вправо на год, потому что это пересчет, госэкспертиза, год будет эта работа занимать, по-другому сделать нельзя. Поэтому достаточно много мы работы провели с подрядными организациями, посмотрим, чем закончится этот конкурс. Наша задача в течение этого года получить подрядную организацию. Деньги на строительство полосы есть», – рассказал глава Приамурья Василий Орлов.

Власти рассматривали несколько вариантов при поиске подрядчика.

«Мы альтернативно делали предложения для организаций, которые умеют строить аэропорты, это еще более тяжелая группа допуска, потому что там спецоборудование, непрерывное бетонирование, особо сложные конструкции. На Дальнем Востоке таких компаний нет. Это точно – релокация, то есть кто-то должен приезжать.

Либо второй вариант: есть тут у нас организации, которые способны потенциально делать такие работы, но им нужно только оборудование на 300 миллионов купить на один раз. Когда ты постоянно строишь полосы, оно тебе нужно в перспективе, а здесь построил, дальше с ним что делать? Рассматривали вариант китайских компаний в том числе. Здесь возникает вопрос допуска и прочего», – пояснил губернатор.

Еще одна причина отсутствия заявок от строительных компаний – высокие требования к будущему подрядчику.

«Абсолютно правильные требования. Мы согласны с тем, что надо, чтобы подрядчик зашел мощный, который сможет полосу реализовать. По всему Дальнему Востоку и у нас в Зее уже есть негативный опыт, когда заходит нерадивый подрядчик и по разным причинам на полдороги бросает объект. В итоге (самолеты – Прим.ред.) вообще перестают туда летать, потому что летать невозможно, полполосы стоит и все. И вы это видели в Зее. Сейчас занимается генпрокуратура этими вопросами. Но кому легче? Вот для того, чтобы этих ошибок не допустить, требования были завышены», – объяснил Василий Орлов.

Как сообщало Амур.инфо, 31 мая полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провел совещание в аэропорту Благовещенска, где обсудили строительство второй взлетно-посадочной полосы. В итоге за затягивание строительства ВПП чиновники федерального министерства транспорта получили выговоры.