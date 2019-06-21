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Амурчанин поблагодарил автоинспекторов за помощь в воспитании сына

Амурчанин поблагодарил автоинспекторов за помощь в воспитании сына
Фото: ru.depositphotos.com

В Амурской области водитель, оштрафованный за нарушение правил перевозки ребенка, обратился с благодарностью к начальнику областной Госавтоинспекции. Оказалось, отец не мог убедить маленького сына в том, что нужно пристегиваться в машине. Изменить мнение ребенка помогли полицейские.

«Допущенное мной правонарушение вызвано невозможностью убедить моего малолетнего сына в необходимости занимать положенное ребенку место на пассажирском сидении, пристегиваться. После того как сын наглядно увидел привлечение меня к административной ответственности, он осознал необходимость в дальнейшем занимать место в детском кресле и пристегиваться, что благополучно сказывается на его безопасности в дальнейшем», – написал амурчанин в обращении к начальнику регионального управления Госавтоинспекции Юрию Кобзареву.

Как пояснили в амурском управлении МВД России, капитан Виталий Кошелев и старший лейтенант Илья Заведеев остановили Nissan Qashqai. Полицейские заметили в салоне машины непристегнутого ребенка. Автоинспекторы указали водителю на нарушение. «С предъявленными обвинениями водитель попытался не согласиться, но неопровержимые доказательства явно свидетельствовали о совершенном правонарушении. Доводы дорожного полицейского оказались убедительными», – сообщили в ведомстве.

Инспектор Кошелев объяснил отцу маленького пассажира опасность несоблюдения правил, и рассказал о возможных последствиях, которые могут привести к трагедии. Чтобы усилить впечатление, водителю выписали штраф.

«Будучи юристом, специализирующимся в области защиты лиц, привлекаемых к административной ответственности, я был крайне впечатлен грамотностью и профессионализмом инспектора ДПС», – отметил отец маленького пассажира.

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#дети #закон #транспорт

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