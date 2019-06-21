Оп, бабосы: мужчина сообщил, что наткнулся в Белогорске на велосипед с деньгами (видео)

Фото: кадр видео

В редакцию ИА «Амур.инфо» прислали видео, которое, как сообщил отправитель, гуляет по WhatsApp. В этом ролике мужчина рассказывает о необычном случае, который якобы произошел с ним в Белогорске возле одного из банков.

«[Название банка], город Белогорск. Выхожу, стоит велосипед. Такой обыкновенный, советский. Ничего не понял. В корзинке – оп, бабосы! И никого нет. Такая вот ерунда», – слышен в видео мужской голос.

Неизвестный продолжает: он зашел в банк, но там ему сказали, что не знают, кому принадлежит велосипед. «Вот сейчас позвонил в полицию для выяснения обстоятельств, чтобы приехали (…)», – говорит мужчина.

В пресс-службе УМВД России по Амурской области агентству прокомментировали, что сообщений по данному поводу в полицию не поступало.

Из неофициальных источников агентству стало известно, что видео – фейк, снятый одним из амурчан.