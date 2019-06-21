На благовещенской набережной недалеко от ротонды монтируют сцену

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В областном центре Приамурья, на набережной, монтируют быстровозводимый комплекс. Это сцена, на которой планируется проводить как бесплатные, так и коммерческие мероприятия.

Разместится новый объект на нижнем ярусе набережной рядом с кассами, в которых продаются билеты на теплоход. За разрешением на установку организаторы обращались в благовещенскую мэрию.

Как пояснил Михаил Шамотин – исполнительный директор компании, которая и занимается установкой сцены, – в первую очередь она предназначена для поддержки рейсов к международному мосту: на конструкции разместят рекламную информацию.

Помимо этого, новая сцена должна стать местом проведения различных мероприятий. Также, по задумке, строение будет служить для горожан укрытием от дождя и солнца.

«На набережной в районе ротонды есть проблема в том, что когда там что-то происходит становится не очень комфортно. То есть собираются толпы людей и мамочки с колясками проехать не могут. Зрителям смотреть неудобно, шумно. Мы пробуем немножко перенаправить поток на нижний ярус. Там ровная прямоугольная площадка, и там есть возможность поставить сцену, которая не будет никому мешать. И смотреть сверху очень удобно и комфортно», – пояснил Михаил Шамотин.

Каркас сооружения укрепят бетонными блоками. При этом комплекс будет быстровозводимым и мобильным, который в случае затопления нижнего яруса набережной, можно легко убрать.

Закончить сцену должны к началу июля, а простоит она ориентировочно до середины сентября.