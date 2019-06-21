Иосиф Пригожин получил звание мушкетера

Знаменитый музыкальный продюсер Иосиф Пригожин осуществил во Франции мечту своего детства – получил титул мушкетера. Звание ему присвоило Общество мушкетёров Арманьяка, которое было создано в 1951 году во французской провинции Гасконь.

О том, что Пригожин получил титул, он рассказал в своем Инстаграме. Продюсер гордится новым титулом, который носят король Швеции, князь Монако, принц Датский, Леонардо Ди Каприо, Константин Эрнст, Михаил Боярский и многие другие. Всего в Обществе состоит около 4 000 человек.

«Все мы в детстве зачитывались романами Дюма, и, конечно, все мальчики мечтали быть мушкетёрами, и я не исключение. Разве мог я тогда предположить, что это произойдёт со мной многие годы спустя», – подписал фотографию продюсер.

По словам Пригожина, на церемонии присутствовали выдающиеся политики, деятели искусства и бизнесмены. Среди них – посол Франции в РФ Сильви Берманн, потомок рода д'Артаньяна, сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии Брернар Лозе.

Некоторые подписчики продюсера поддержали его: «Приятно, когда великие люди получают такие звания», «Поздравляю! Вы - настоящий мушкетёр, по отношению к своей женщине и Родине!», «Гордимся земляком, такой человек обязан носить звание мушкетера».

Другие пользователи отнеслись к присуждению титула скептически: «А мушкет-то есть, что стал мушкетером?», «Цирк с орденами. Сколько заплатили за присвоение?», «Очень приятно, когда титул получают достойные, которые и в реальной жизни мушкетеры – люди, которые помогают и защищают. А вы чего добились?», «И сколько, извиняюсь, гвардейцев вы закололи, Иосиф? Сколько были раз ранены при ля Рошель?»