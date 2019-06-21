Иосиф Пригожин получил звание мушкетера
Знаменитый музыкальный продюсер Иосиф Пригожин осуществил во Франции мечту своего детства – получил титул мушкетера. Звание ему присвоило Общество мушкетёров Арманьяка, которое было создано в 1951 году во французской провинции Гасконь.
О том, что Пригожин получил титул, он рассказал в своем Инстаграме. Продюсер гордится новым титулом, который носят король Швеции, князь Монако, принц Датский, Леонардо Ди Каприо, Константин Эрнст, Михаил Боярский и многие другие. Всего в Обществе состоит около 4 000 человек.
«Все мы в детстве зачитывались романами Дюма, и, конечно, все мальчики мечтали быть мушкетёрами, и я не исключение. Разве мог я тогда предположить, что это произойдёт со мной многие годы спустя», – подписал фотографию продюсер.
По словам Пригожина, на церемонии присутствовали выдающиеся политики, деятели искусства и бизнесмены. Среди них – посол Франции в РФ Сильви Берманн, потомок рода д'Артаньяна, сопредседатель Генерального совета Ассамблеи народов Евразии Брернар Лозе.
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Все мы в детстве зачитывались романами Дюма, и, конечно, все мальчики мечтали быть мушкетерами, и я не исключение. Разве мог я тогда предположить, что это произойдет со мной многие годы спустя. Вчера состоялось посвящение меня в мушкетеры. Общество Мушкетеров Арманьяка было создано в 1951 году в память самого известного уроженца Гаскони, родины этого благородного напитка. Среди членов этой организации (их более 4 тысяч) первые лица политики ,бизнеса,спорта и мира искусства. Титул мушкетера не без гордости носят король Швеции,князь Монако,принц Датский, Леонардо Ди Каприо, есть ,конечно,и наши уважаемые соотечественники: Андрей Делос, Константин Эрнст, Михаил Боярский, Максим Дунаевский,Михаил Куснирович,Василий Титов.Как же мне приятно пополнить их ряды! Вчера на церемонии присутствовали многие выдающиеся деятели политики, искусства,бизнесмены. Среди них посол Франции в России Сильви Берманн, французский политик герцог Эмери де Монтескью, потомок рода д'Артаньяна, Сопредседатель Генерального совета ассамблеи народов Евразии, вице-президент Ассоциации Франко-российский диалог (Франция) Брернар Лозе, Александр Шохин и многие другие. Спасибо сообществу за оказанную мне высокую честь и доверие. #мушкетеры Один за всех и все за одного. #леонардодикаприо #france #leonardodicaprio
Некоторые подписчики продюсера поддержали его: «Приятно, когда великие люди получают такие звания», «Поздравляю! Вы - настоящий мушкетёр, по отношению к своей женщине и Родине!», «Гордимся земляком, такой человек обязан носить звание мушкетера».
Другие пользователи отнеслись к присуждению титула скептически: «А мушкет-то есть, что стал мушкетером?», «Цирк с орденами. Сколько заплатили за присвоение?», «Очень приятно, когда титул получают достойные, которые и в реальной жизни мушкетеры – люди, которые помогают и защищают. А вы чего добились?», «И сколько, извиняюсь, гвардейцев вы закололи, Иосиф? Сколько были раз ранены при ля Рошель?»
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