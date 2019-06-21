Строить новый мост через Зею могут начать быстрее, чем планировали

Начать строительство моста через Зею в Благовещенске хотят в конце 2020 года. Корректировка проекта уже завершается. Выделено 300 миллионов рублей на формирование земельного участка.

Проект моста через Зею прошел госэкспертизу в 2014 году. Сейчас документация проходит корректировку. Эта процедура уже завершается.

«Почему скорректировать? Потому что это были цены 2014 года или даже 2013 года, соответственно нужно применить соответствующие расценки, чтобы потом на полдороги не остановиться из-за того, что денег не хватило. Надо пересчитывать. Эта работа заканчивается», – рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

По предварительным данным, цена проекта – 20 миллиардов рублей. Как сообщало Амур.инфо, 4,5 миллиарда уже запланировано в федеральном бюджете на реализацию этого проекта. Согласно текущим условиям финансирования, областной бюджет должен будет выделить примерно 3 миллиарда рублей на софинансирование.

«Мост должен быть софинансирован в соотношении 85 % на 15 %. 15 % из областного бюджета, то есть 3 миллиарда нам нужно взять. Мы ведем работу, чтобы снизить долю софинансирования до 5 %, снизить тем самым нагрузку на бюджет», – отметил глава региона.

До конца года планируется сформировать площадку под строительство моста. В амурском правительстве ведут работу, чтобы получить федеральное финансирование на год раньше, не в 2021-м, а в 2020 году.

«Мы 300 миллионов выделили на формирование земельного участка. Работает наше министерство имущества с юристами, изымают эти участки в соответствии с земельным кодексом РФ. (…) До конца года сформируем площадку под мост. Мы можем начать проводить конкурсные процедуры с конца этого года – начала следующего года», – добавил Василий Орлов. Ожидается, что в 2020 году будет выбран подрядчик.

«У нас есть подрядные организации, которые способны этот проект реализовывать. Это организации, которые строят сейчас мост через Амур. Там определенная компетенция должна быть, не каждый может построить мост. Это организации, которые строили аналогичные объекты: мостовые переходы, железнодорожный мост на строительстве ГПЗ. Нам повезло сейчас, что у нас достаточно близко расположены подрядные организации, которым не придется тратить деньги на релокацию, перевоз техники, перевоз людей. Они могут достаточно оперативно приступить к работам. Наша задача постараться в 2020 году начать работы, может быть за счет средств областного бюджета. Рассматриваем вариант концессии, чтобы ускорить этот вопрос», – пояснил губернатор.