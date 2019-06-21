В выходные в центре Благовещенска на время остановят движение

В предстоящие выходные, 22 и 23 июня, в центре Благовещенска перекроют движение транспорта. Улицу Ленина временно закроют для автомобилей из-за репетиции праздничного шествия и парада.

В субботу, 22 июня, с 05:30 до 07:30 остановится движение на участке улицы Ленина от пересечения с 50-летия Октября до Островского. Здесь пройдет репетиция по фигурному вождению пожарных автомобилей к празднику, который состоится 23 июня.

На время перекрытия городские автобусы изменят схему движения следующим образом:

Автобусы № 11 и К поедут по Ленина – 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту.

№ 4, 9, 28, 30, 31: 50-летия Октября – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту.

В воскресенье, 23 июня, перекрытие в районе перекрестка Ленина – Калинина начнется с 17:00. Как сообщает администрация Благовещенска, по мере прохождения праздничного шествия поэтапно откроют для движения участки Ленина от Калинина до Шевченко и от Шевченко до Пионерской.

При закрытии Ленина от Калинина до Шимановского, с 17:00 до 21:00, автобусы поедут по следующим улицам.

№ 4, 9, 28, 30, 31: Ленина – Шимановского – Зейская – 50-летия Октября – далее по маршруту в обоих направлениях.

№ 7: Пионерская – Зейская – Калинина – Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

№ 11: Ленина – Калинина – Зейская – Шимановского - Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

№ 12: Шевченко – Зейская – далее по маршруту в обоих направлениях.

К: Ленина – Калинина – Зейская – Шимановского - Ленина – далее по маршруту в обоих направлениях.

№ 22: Пионерская – Зейская – Калинина – далее по маршруту. В обратном направлении – Калинина – Зейская – Шевченко и далее по маршруту.

№ 2, 2а, 5, 39: 50-летия Октября – Зейская – Калинина – Ленина и далее по маршруту в обоих направлениях.

№ 8, 26, 106, 106ю: 50-летия Октября – Зейская – Калинина – далее по маршруту.

№ 38: Калинина – Ленина и далее по маршруту.

№ 16с, 41с, 101: от остановки Зейская – Богдана Хмельницкого по улицам Зейская – Калинина – Ленина и далее по маршруту и в обоих направлениях.

Центр города – по Ленина от Пионерской до Шимановского – останется закрытым для машин до 21:00. В это время автобусы изменят движение следующим образом.

№ 4, 9, 28, 30, 31: Ленина – Шимановского – Зейская – 50-летия Октября и далее по маршруту в обоих направлениях.

№ 11: Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту в обоих направлениях.

№ 12: Шевченко – Ленина – Пионерская – Зейская и далее по маршруту в обоих направлениях.

К: Ленина – Пионерская – Зейская – Шимановского – Ленина и далее по маршруту в обоих направлениях.

№ 2, 2а, 5, 39: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту в обоих направлениях.

№ 8, 26, 106, 106ю: 50-летия Октября – Зейская – Пионерская – Ленина и далее по маршруту.