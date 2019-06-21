В амурском правительстве рассказали, как будут бороться с дефицитом врачей

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«Мы должны обратить особое внимание на дефицит специалистов по направлениям – лекарственный дефицит и доступность первичного звена здравоохранения. В некоторых регионах, например в Краснодарском крае, Чеченской Республике, всего 18 регионов, мы наблюдаем снижение количества амбулаторных отделений, хотя в целом по стране оно выросло на 26 %. Прошу министра здравоохранения обратить на это внимание. ФАПы очень важны, планируется строительство 390 новых ФАПов и ремонт 1,2 тысячи имеющихся. В малых населенных пунктах развивается мобильная помощь. Действительно, существует дефицит специалистов», – отмечал президент.

Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, в регионе первичное звено укрепляется планомерно в течение нескольких лет. Например, в 2018 году в отдаленных малочисленных селах Приамурья возведено 5 фельдшерско-акушерских пунктов, более 20 действующих ФАПов были отремонтированы. Всего на данный момент в регионе работает 322 ФАПа.

На 2020 год запланирована замена 26 ФАПов, находящихся в аварийном состоянии.

Отмечается, что мало построить медучреждение, отдельная задача – привлечь специалистов.

«Для работы в ФАПах активно привлекается средний медперсонал, в том числе благодаря программе "Земский доктор", о которой упомянул президент, – пояснила и.о. министра здравоохранения Амурской области Евгения Жарновникова. – Обладателей полумиллиона рублей и постоянного места работы в 2018 году в Приамурье было 20. Приняли сельские амбулатории, а также больницы малочисленных поселков и городов и 30 врачей-специалистов, которым выделено по миллиону рублей. Всего с 2012 по 2018 годы было заключено 349 договоров о предоставлении единовременной компенсационной выплаты в рамках проекта "Земский доктор". Благодаря этому удалось снизить дефицит врачебных кадров во всех муниципальных образованиях области. По условиям программы, за эти деньги специалист обязан отработать в учреждении пять лет. Но многие из числа первых "миллионеров" остались на прежних местах и после окончания указанного срока. В текущем году реализация программы продолжится. Что касается лекарственного обеспечения, этот вопрос у нас на особом контроле. Ежегодно в регионе увеличивается объем средств на лекарственное обеспечение граждан льготной категории. Только в текущем году на эти цели будет направлено более 600 миллионов рублей из областного бюджета».