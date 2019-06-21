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С космодрома Восточный запустят российско-белорусский аппарат

С космодрома Восточный запустят российско-белорусский аппарат
Фото: Амур.инфо

Российско-белорусский спутник наблюдения Земли в высоком разрешении отправят на орбиту ракетой-носителем «Союз-2.1а» с космодрома Восточный. Об этом говорится в материалах, распространенных Роскосмосом на Международном авиакосмическом салоне в Ле Бурже.

В апреле заместитель директора по научной работе предприятия «Геоинформационные системы» Национальной академии наук Белоруссии Борис Чернуха сообщал, что запуск спутника планируется в 2023 году.

Российско-белорусский космический аппарат был представлен на стенде Роскосмоса на авиасалоне в Ле Бурже. В материалах Роскосмоса отмечается, что спутник массой 1 825 килограммов и сроком службы 7 лет будет выведен на орбиту ракетой «Союз-2.1а» с космодрома Восточный. Он будет оснащен целевой аппаратурой, позволяющей делать фотоснимки земной поверхности высокого разрешения с размером пикселя на местности 35 сантиметров, пишет РИА Новости.

В июне 2017 года Россия и Белоруссия подписали меморандум о создании совместного спутника дистанционного зондирования Земли. Расходы на проект оценивались примерно в 180 миллионов долларов. Российская сторона в лице корпорации ВНИИЭМ (входит в Роскосмос) отвечает за служебную платформу спутника, белорусская в лице предприятия «Пеленг» – за целевую аппаратуру.

В 2006 году из-за аварии ракеты «Днепр» на орбиту не был выведен первый белорусский спутник «БелКА», созданный в ракетно-космической корпорации «Энергия». В 2012 году в космос совместно с российским спутником «Канопус-В» был доставлен белорусский космический аппарат БКА. В настоящее время оба спутника работают по целевому назначению за пределами гарантийного ресурса.

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#космодром #космос

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