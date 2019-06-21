Воздушные змеи и вальс на пожарных машинах: выходные в Благовещенске

В предстоящие выходные, 22 и 23 июня, в Благовещенске состоятся памятные, культурные и спортивные мероприятия. Любителям автомобилей будут интересны чемпионат по дрифту «РДС-Восток» и парад пожарной техники. Для тех, кому по душе культура и искусство, подготовлены творческая встреча на теплоходе и концерты. Детям и взрослым понравится фестиваль воздушных змеев.

22 июня, суббота

С раннего утра Благовещенск присоединится к всероссийской акции «Свеча памяти». В 4:00 на площади Победы зажгут свечи в память о жертвах Великой Отечественной войны, которая в Советском Союзе началась в 4 часа утра 22 июня 1941 года.

В 10:00 на площади Победы к памятнику воинам-амурцам возложат венки.

В 10:45 в Моховой Пади стартуют открытый чемпионат и первенство города по общей физподготовке и лыжероллерным гонкам.

В 11:00 в городском парке клуб «МотоПатриот» проведет вторую историческую реконструкцию боя времен Великой Отечественной войны.

В 11:00 в новом скейт-парке возле Общественно-культурного центра пройдут выступления скейтеров.

В 11:00 в спортивном комплексе «Юность» начнутся открытые соревнования и фестиваль города по чирспорту и спортивным танцам «Амурские звезды».

В 12:00 начнется военно-патриотическая акция «Горсть памяти». С военных захоронений возьмут землю, чтобы в специальных контейнерах доставить ее в Московскую область, где находится историко-мемориальный комплекс строящегося храма Вооруженных сил России.

Памятные мероприятия в Благовещенске пройдут сразу в трех местах: в поселке Новый возле братской могилы бойцов, павших в боях с японскими милитаристами в Маньчжурии; на городском кладбище, расположенном на 17-м километре у могилы красноармейца Головина, погибшего в 1942 году в бою за Ленинград; на стадионе «Спартак» у могилы красноармейца Григоренко, погибшего в 1942 году под Орлом.

В 10:00 на картодроме «Юбилейный» начнутся тренировочные заезды чемпионата Амурской области по дрифту «РДС-Восток».

В 11:00 в субботу и воскресенье, 22 и 23 июня, в районе Зейского затона пройдет первенство города «Кубок командора» по парусному спорту.

В 16:00 состоится открытие сезона творческих литературно-музыкальных встреч в рамках проекта «На амурской волне». На теплоходе проведут встречу с автором-исполнителем, лидером рок-группы «контраБАНДА» Натальей Павловой и поэтессой Валерией Полудненко под псевдонимом Рифма Вячеславовна. Теплоход отчалит от дебаркадера на реке Амур в районе ротонды. Стоимость билета – 250 рублей.

Прогуляться по Амуру на теплоходе и посмотреть на строящийся трансграничный мост между Россией и Китаем можно с 11:30. Расписание рейсов опубликовано на Амур.инфо.

В 18:00 на площади ОКЦ состоится концерт «Память потомков», посвященный Дню памяти и скорби.

В 20:00 такой же концерт повторят в парке Дружбы.

Воскресенье, 23 июня

В 16:00 на набережной реки Амур начнется детский праздник. Его участников ждет зрелищный запуск воздушных змеев и мастер-классы.

В 17:00 также на набережной начнется литературно-музыкальный вечер «Музыка и поэзия».

В 17:00 в парке Дружбы выступит вокальная студия «Твой мир».

В 18:00 на площади Ленина состоится фестиваль безопасности, посвященный 370-летию пожарной охраны России. Гостей ждет парад пожарной техники разного времени, интерактивные детские площадки, концертная программа с участием творческих коллективов и ансамбля ГУ МЧС России по Амурской области «Звезда надежды». Пожарные продемонстрируют вальс автомобилей. Все желающие смогут попробовать кашу, приготовленную на полевой кухне. Представители Россоюзспаса научат всех желающих покорять высоты при помощи альпинистского оборудования.

В 18:00 на набережной Амура в районе Триумфальной арки пройдет Jam session. Городские танцоры представят импровизации в стиле hip-hop, dancehall и других направлений современной хореографии.