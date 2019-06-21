Появился первый желающий участвовать в выборах депутатов Благовещенской гордумы

Фото: Амур.инфо

В территориальную избирательную комиссию Благовещенска подал документы первый желающий стать кандидатом в депутаты городской думы 7-го созыва. Самовыдвиженец Роман Александрович Кобыльцов выдвинулся 20 июня по 10 избирательному округу.

О Романе Кобыльцове известно, что он является директором ООО «Выплаты по ДТП». Теперь по процедуре выдвижения ему предстоит открыть специальный избирательный счет, а после этого начать собирать подписи в свою поддержку. По 10 округу, по которому он хочет выдвинуться, ему необходимо предоставить в комиссию минимум 25 подписей. Собрать их он должен до 14 июля, а предоставить в комиссию документы на регистрацию в качестве кандидата – до 29 июля.

Последний день представления документов на выдвижение желающих стать кандидатами в депутаты Благовещенской городской думы нового созыва – 18:00 9 июля. Документы на регистрацию в качестве кандидатов необходимо предоставить до 29 июля, проинформировали в городской территориальной избирательной комиссии.

Там также сообщили, что, официально о своем желании изъявил пока только один самовыдвиженец, но документы в комиссии взяли пять человек.

Что касается политический партий, то сейчас региональные отделения будут проводить внутренние конференции и заседания по определению кандидатур для участия в выборах. 21 июня состоялось заседание регионального совета амурского регионального отделения РОДП «Яблоко». По имеющимся у избирательной комиссии сведениям, отделение выдвинуло одного человека. Однако официально документы на него в комиссию пока не предоставляли.

Остальные региональные отделения заседания еще не проводили. Максимальное количество кандидатов, которое партии могут выдвинуть для участия в выборах в городскую думу составляет 30 человек – по одному на каждый избирательный округ в Благовещенске.

Как сообщало Амур.инфо, выборы в городскую думу 7 созыва пройдут 8 сентября 2019 года.