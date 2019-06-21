Владимир Путин будет контролировать реализацию мусорной реформы

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О том, что президент страны будет контролировать ход мусорной реформы, он заявил, отвечая на вопрос в ходе ежегодной «Прямой линии».

Школьница из Москвы, 15-летний блогер Катя Адушкина, обращаясь к Владимиру Путину, отметила, что ее, как и многих школьников страны, беспокоит экология, в частности, реализация мусорной реформы. В дополнение к вопросу президенту показали фотографии гор мусора из разных точек страны.

Путин подчеркнул, что переработка ТКО – это большая проблема, которая «возникла не вчера», однако заниматься ей начали только два-три года назад. Он отметил, что толчком к повышению внимания к этой проблеме стала очередная «Прямая линия», когда поступила соответствующая жалоба от жителей Балашихи.

Президент отметил, что в год страна генерирует порядка 70 миллионов тонн отходов, и их переработкой в промышленных масштабах никто не занимается. Полигоны растут еще с советских времен.

По словам Путина, проблема усугубляется тем, что общество «в значительной степени превратилось в общество потребления». Также появились новые упаковки, применяется много пластика. Тем временем в Тихом океане образуются мусорные острова размером со среднюю европейскую страну.

«Никто раньше не считал, сколько стоит вывоз мусора. Сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были свалки, а значит, мусор приходится увозить подальше, а это тоже деньги. У нас есть долгосрочная программа по переработке мусора, она предусматривает строительство 200 комплексов по переработке мусора, общий объем финансирования — около 300 миллиардов рублей».

Пять из этих 200 заводов построят в Приамурье. Два из них заработают в 2021 году в Свободном и Бурейском районе. Их возведут в рамках национального проекта «Экология». Общая сумма, предусмотренная на реализацию мероприятий регионального проекта, составляет 1400,5 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета – 1190,4 миллиона рублей, средства регионального бюджета – 210,1 миллиона.

В 2019 году за счет средств областного бюджета в сумме 84 миллиона рублей будут выполнены проектные работы для строительства мусороперерабатывающих комплексов.

Отдельно в ходе «Прямой линии» президент отметил вопросы уборки контейнерных площадок. «Мы приняли решение предоставить губернаторам право выбирать, кто будет работать на контейнерных площадках: или управляющие компании соответствующего дома или квартала, или так называемые региональные операторы, регоператоры. Мне безразлично, но многие губернаторы считают, что лучше регоператоры. Пусть делают, только пусть они этим занимаются», – сказал Владимир Путин.

Власти Приамурья настаивают на том, что уборку контейнерных площадок, расположенных вне территории многоквартирного дома, должны осуществлять региональные операторы.

Для отслеживания прохождения мусорной реформы в Приамурье работает горячая линия. С начала апреля на нее поступило в общей сложности около 900 звонков: 600 обращений в апреле, 200 в мае и 100 в июне, сообщается на сайте областного правительства.

Обращения, принятые специалистами горячей линии, обрабатываются: проводятся разъяснения, уточняются подробности, при необходимости берутся контакты для обратной связи. В зависимости от сути вопроса осуществляется связь с региональными операторами или ответственными в этой сфере представителями муниципальной власти. Служащие региональных операторов вносят данные горячей линии в заявки, организуют выезды для ликвидации проблемных точек. В муниципалитетах также принимают меры по решению поступивших жалоб. Также горячая линия взаимодействует с Государственной жилищной инспекцией области.

По информации амурского правительства, неоднократно жители области, обращавшиеся на горячую линию, звонили высказать благодарность за быстрое решение проблемы.