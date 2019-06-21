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В Приамурье мужчина сорвал погоны с начальника колонии и получил 7 лет строгого режима

В Приамурье мужчина сорвал погоны с начальника колонии и получил 7 лет строгого режима
Фото: ru.depositphotos.com

Белогорский городской суд 14 июня вынес приговор мужчине, отбывающему наказание в условиях изоляции от общества. Его осудили за насилие по отношению к руководителю исправительной колонии.

«Установлено, что в июне 2018 года в помещении комнаты дневного пребывания отряда со строгими условиями отбывания наказания одного из исправительных учреждений осужденный схватил исполняющего наказание руководителя колонии за форменную одежду со знаками различия и оторвал погоны», – сообщает прокуратура Амурской области. Тем самым мужчина совершил насилие, не опасное для жизни и здоровья.

Ранее осужденный дважды привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, связанные с «дезорганизацией деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества».

Суд учел обстоятельства уголовного дела, назначил мужчине по совокупности приговоров 7 лет и 6 месяцев колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил. Государственное обвинение было поддержано прокуратурой Белогорского района.

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#происшествия #суды

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