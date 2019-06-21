Олег Кожемяко помогает с установкой фонтана в амурском селе

13 июля к 155-летию села Ивановка Ивановского района планируют открыть новый фонтан. Он располагается в одной из зон парка отдыха, который сейчас благоустраивают. Купить и привезти в амурскую глубинку фонтан местным властям помог губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

За помощью к главе Приморья обратились представители администрации Ивановского района и Ивановский сельсовет. После этого откликнулись некоторые приморские компании. Они купили фонтан и оплатили его транспортировку. Фонтан будет подсвечиваться, будет звучать музыка.

«Мы вышли на Олега Николаевича с вопросом о помощи в этом деле. Затем на нас вышли предприятия Приморского края, которые оказали финансовую поддержку организации подрядной, которая проводит работы по строительству этого парка. И в итоге приобрели фонтан, сегодня ведется активная работа. Ориентировочно, сумма поддержки – порядка 3 с половиной миллионов рублей. Обратились советник губернатора Георгий Семенович Ус, сельский совет, администрация района. Больше это была инициатива Георгия Семеновича, он же раньше был и советником Олега Николаевича. Он (Олег Кожемяко) же наш, он и у нас здесь долго был, всегда помогал, поэтому и вышли (на него)», – прокомментировал глава Ивановского района Владимир Кондратьев.

Он также сообщил, что парк в Ивановке строят на протяжении 2 лет. Он находится рядом с известным ивановским озером лотосов, где живут лебеди. В той части парка, где и установят фонтан, расположатся различные зоны отдыха со скамейками, фонарями, урнами, различными фигурами и сказочными персонажами. О них «Амур.инфо» рассказывало ранее.

Также информагентство сообщало о предстоящем в Ивановке открытии парка развлечений и лодочной станции.