Умирающий отец исполнил последнее желание дочери

В Шотландии умирающий от рака отец посетил свадьбу своей дочери. Родственники боялись, что он не доживет до торжества, но именно в день свадьбы мужчине стало намного легче.

Девушка Эмма планировала с возлюбленным сыграть свадьбу в 2021 году. Отец Эммы болел раком, и в 2019 году его состояние ухудшилось. Боясь, что единственный родной человек может не дожить до бракосочетания, было решено перенести свадьбу на июнь. Торжество организовали за девять недель, чтобы у отца невесты была возможность присутствовать на торжественном событии, учитывая его диагноз.

По словам невесты, за две недели до церемонии отцу стало хуже: он не мог ни есть, ни пить. Она боялась, что у папы не хватит сил приехать на мероприятие. «Опухоль в горле распространилась в его легкие, и врачи сказали, что больше ничего не могут сделать», – рассказала она.

В день свадьбы отцу стало неожиданно лучше, и он на инвалидной коляске довел Эмму до алтаря, чем растрогал всех до слез.

«Мы разделили наш первый танец с папой, и это было прекрасно. День прошел идеально, и я так счастлива, что он был рядом со мной», – рассказала Эмма.

В скором времени молодожены отправятся в медовый месяц в Париж, сообщает «Лента.ру».