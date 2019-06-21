Василий Орлов рассказал, почему не против приезжих управленцев во власти

Фото: правительство Амурской области

Глава Приамурья Василий Орлов подтвердил, что чиновник из ЕАО будет работать в управлении внутренней политики области. Но не руководителем ведомства, а заместителем.

«На уровне замруководителя аппарата, да. Это нормально. У меня оценка к команде единственная: это эффективность команды, профессионализм и отсутствие плохой истории, коррупционной. Ничего нет плохого в том, что приезжают новые люди и смотрят новым взглядом», – отметил губернатор.

Как сообщало Амур.инфо, 19 июня средства массовой информации ЕАО написали, что чиновник из Еврейской автономной области Сергей Баланец может возглавить управление внутренней политики Амурской области.

Кроме того, специалисты из других городов рассматриваются в качестве кандидатов на пост министра здравоохранения региона.

«У нас есть в команде люди внешние. Сергей Васильевич Маху, например, министр природных ресурсов. Он тоже человек с Запада, из Москвы. Работал в министерстве природных ресурсов, опыт федеральной работы у него есть. Многие вещи, которые мы здесь видели стандартизированно, он их видит по-другому, другим взглядом. Я надеюсь, что решения тоже будут с другой эффективностью», – сообщил Василий Александрович.

Губернатор напомнил, что и многие амурчане сейчас работают в структурах власти других городов. «Большое количество и наших с вами земляков работают в разных субъектах. И в Москве работает большое количество тех, кто уехал за Александром Александровичем Козловым. За Олегом Николаевичем Кожемяко уехали многие, там тоже не всегда с большой радостью ждут чужих людей, это нормально.

Это исторический недостаток России, мы были привязаны исторически к земле, нас так государство привязывало: крепостное право, система прописки. Вообще, если глазами экономиста смотреть на эту историю, то экономическая мобильность населения – один из признаков развитой экономики. Там, где население способно передвигаться за работой, а работа имеет свойство передвигаться из локации в локацию, в тех государствах, где население способно, у тех, как правило, более развитая экономика», – прокомментировал свою позицию губернатор Амурской области.