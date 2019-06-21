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У амурчан есть уникальная возможность попасть на прием к лору-онкологу ФМБА РФ

У амурчан есть уникальная возможность попасть на прием к лору-онкологу ФМБА РФ
Фото: ru.depositphotos.com

26 июня в областном центре Приамурья пройдет День ранней диагностики опухолей головы и шеи. Впервые в области прием будет вести доктор медицинских наук, врач оториноларинголог–онколог высшей категории, руководитель НКО онкологии лор органов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА РФ Вячеслав Виноградов.

«Такая акция в Амурской области проводится впервые. Прием пациентов будет вестись на бесплатной основе и без предварительной записи на базе научно-лечебного центра "Семейный врач" медицинской академии. Учитывая, что рост онкологической заболеваемости области головы и шеи, особенно рака гортани и глотки, в запущенных стадиях достигает 60 %, для жителей области это уникальная возможность проверить свое здоровье у оториноларинголога-онколога. Добавлю, что Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России является головным крупнейшим специализированным многопрофильным медицинским учреждением Российской Федерации по профилю "оториноларингология, хирургии головы и шеи"», – рассказал профессор Амурской медакадемии, доктор медицинских наук, врач оториноларинголог Александр Блоцкий.

Во время приема на каждого пациента будет отводиться по 10-15 минут, сообщают в АГМА. Прием будет вестись 26 июня с 9:00 до 17:00 часов по адресу: улица Ленина, 124.

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#здоровье

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