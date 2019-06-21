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сегодня, 13:40 1

Возле ОКЦ в Благовещенске открылся скейт-парк (фото)

Возле ОКЦ в Благовещенске открылся скейт-парк (фото)
Фото: Амур.инфо

21 июня, в Международный день скейтбординга, в Благовещенске открылся новый скейт-парк. Он расположен возле Общественно-культурного центра.

Уже сегодня опробовать новые трамплины смогли любители экстремальных видов спорта всех возрастов. Почетное право торжественно открыть новый скейт-парк было предоставлено губернатору Амурской области Василию Орлову и мэру Благовещенска Валентине Калите.

«Уверена, площадка будет пользоваться популярностью, – отметила Валентина Калита. – Вчера была открыта баскетбольная площадка на набережной реки Амур, сегодня на ОКЦ юные горожане получили еще один подарок. Мы стараемся пропагандировать среди молодежи здоровый образ жизни и спортивный досуг, который должен быть доступен всем. И мы надеемся, что горожане будут бережно относиться к этим новым площадкам».

Скейт-парк уже стал местом притяжения молодежи. Еще до официального открытия в парке собрались десятки спортсменов.

На новой спортивной площадке установлены трамплин с платформой, фанбокс с пирамидой, рампа для прыжков с платформой, горка, тумба, рампа мини-пайп, грайбокс, рампа для прыжков, рейл Бридж прямой, рейл Кинк с уклоном.

На создание нового места для молодежи было выделено 6 миллионов рублей из городского бюджета, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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Комментарии
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  • Подруга друзей1

    Подруга друзей1
    1 час назад

    Еще бы добавили места, где родителям можно было бы укрыться от солнца пока детки резвятся у фонтана или на аттракционах.

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