Новый роддом в Благовещенске построят в районе пересечения Загородной и Красноармейской

В Благовещенске выбран участок для строительства нового роддома. Это район пересечения Загородной и Красноармейской, рассказал на встрече с журналистами 21 июня губернатор Амурской области Василий Орлов.

«У нас планируется строительство нового роддома. Разрабатывается проектная документация. Потратили полгода на то, чтобы согласовать земельный участок. Это пересечение улиц Загородной и Красноармейской, в районе бывшего корейского посольства, где сейчас МЧС. Там требования определенные к зданию: нужно чтобы был достаточный земельный участок с учетом всех элементов благоустройства, парковки. Приходилось корректировать саму концепцию здания. Сейчас работаем с федеральным центром для того, чтобы выделили финансирование на этот объект», – пояснил амурский губернатор.

Как сообщало Амур.инфо, новый роддом будет рассчитан на 150 мест. Приступить к строительным работам планируется в 2020 году. Стоимость проекта – примерно 2,3 миллиарда рублей.

Роддом в Благовещенске был построен больше 30 лет назад. На состояние палат, туалетов и душа в подвале медучреждения жалуются многие молодые мамы и беременные. Возможно, родильный дом будет отремонтирован.

«Родовспоможение и детство – это у нас главные темы. И, конечно, мы посмотрим и найдем средства, чтобы роддом отремонтировать. Надо, чтобы специалисты сказали, есть там потребность в ремонте или, может быть, ждать новый роддом и туда все внимание акцентировать», – сказал Василий Орлов.