В июле с Восточного отправится в космос спутник «ВДНХ-80»

5 июля в 08:41 по московскому времени (14:41 амурского) с космодрома Восточный в Амурской области отправится в космос Малый космический аппарат (МКА) формата 3U CubeSat. Новому спутнику дали название «ВДНХ-80», в честь 80-летнего юбилея главной выставки страны.

Аппарат разработан студентами и научными сотрудниками НИИ ядерной физики. Его размеры невелики: масса составляет около 3 килограммов, а длина – 34 сантиметра.

Запуск МКА произойдет при содействии госкорпорации «Роскосмос». На орбиту спутник отправится совместно с метеорологическим аппаратом «Метеор-М» No 2-2, который уже доставили в Амурскую область, на ракете-носителе «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат». На высоте 530 километров спутник отсоединится от разгонного блока.

Главная задача спутника – познакомить жителей разных уголков планеты с московской выставкой. За сутки космический аппарат совершит 16 витков вокруг Земли. Его сигнал будет передаваться в радиолюбительском диапазоне по всему земному шару. Это значит, что все обладатели радиолюбительских станций смогут получать сообщения о важных новостях из жизни выставки. Так, 1 августа со спутника будет передано поздравление ВДНХ с 80-летием.

У аппарата «ВДНХ-80» имеется и научно-практическое значение – он будет вести наблюдение за космической погодой на низких околоземных орбитах.

После запуска спутника в центре «Космонавтика и авиация» павильона «Космос» откроется научно-интерактивная зона. Там можно будет увидеть модель спутника, а главным экспонатом станет его радиостанция для приема сигналов. Посетителям предложат прослушать звуковые сообщения с борта космического аппарата, понаблюдать за траекторией его движения, узнать об исследованиях космической погоды. Информация о начале работы научно-интерактивной зоны с макетом спутника «ВДНХ-80» появится накануне на официальном сайте ВДНХ, сообщает онлайн-журнал «Типичная Москва».

Как сообщало Амур.инфо, предстоящий запуск с космодрома будет пятым.