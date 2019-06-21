В бассейне Амура исследователи отметили всплеск численности аистиных гнезд

В бассейне Амура в самом разгаре работы по учету дальневосточного аиста. Исследователи отмечают всплеск численности аистиных гнезд в этом году. Кроме того, ученые говорят об укрупнении выводков. В большинстве гнезд появляется от 3 до 5 птенцов. Есть районы, где аисты стали вить гнезда впервые.

Учетчики из Приамурья, Еврейской автономной области, Хабаровского края при поддержке Всемирного фонда дикой природы с помощью автомобилей, квадроциклов, вездеходов, лодок, беспилотных летательных аппаратов и собственных ног обследуют ранее известные гнезда аиста и ищут новые — не обнаруженные ранее или вновь построенные птицами.

Уже проведены учеты в большинстве традиционных аистиных районов в Амурской области. Промежуточные результаты демонстрируют достаточно серьезный рост количества гнездящихся пар в сравнении с прошлым годом.

«В этом году мы наблюдаем аистов в тех локациях, где раньше птиц не встречали. Впервые отмечены гнезда в Свободненском районе — на правом берегу Зеи, крупные гнездящиеся группировки учтены в долине реки Ивановка. Продолжается распространение аиста по линии ЛЭП-500 в Серышевском и Белогорском районе. Там были созданы условия для безопасного гнездования охраняемых птиц на опорах ЛЭП. В целом на данный момент можно говорить о прибавлении не менее 40 новых гнездящихся пар птицы в сравнении с прошлым годом. При этом мы ещё не обследовали самые аистиные места – долину Амура, где находятся ключевые для сохранения аистов в регионе заказники "Амурский" и "Муравьевский". Достаточно велик и средний размер выводков: мы наблюдаем в большинстве гнезд от 3 до 5 птенцов. То есть уже сейчас можно уверенно утверждать, что популяция аиста на Зейско-Буреинской равнине демонстрирует в этом году очень существенный рост», – рассказал кандидат биологических наук координатор программы по сохранению дальневосточного аиста АООЭО «АмурСоЭС» Антон Сасин.

В Хабаровском крае специалисты «Заповедного Приамурья» во время учета дальневосточного аиста в природном парке «Шереметьевский» поразились количеству гнезд на сравнительно небольшой площади. Об этом сообщает амурский филиал Всемирного фонда природы.

«Я много лет изучаю дальневосточного аиста, но такого никогда не видела: в зоне видимости максимальное количество гнезд аиста — 12. Дубовый лес просвечивается насквозь. Из-за ежегодных сельскохозяйственных палов совершенно нет подроста или кустарника, и на высоте до 8 метров расположены аистиные строения разных размеров. Исследования гнезд показали, что в каждом находятся от 2 до 4 птенцов. Безусловно, может возникнуть проблема с кормом для них — территория просто не справится с таким аистиным прессом. Как бы то ни было, необходимо целенаправленное исследование территории. Но главное — необходимо решить проблему с охраной территории от лесных пожаров», – рассказала кандидат биологических наук, начальник научного отдела «Заповедного Приамурья» Римма Андронова.

Уже закончена работа по учету гнездящихся пар в Еврейской автономной области. Всего на территории автономии, за исключением территорий федеральных особо охраняемых природных территорий, учтено 115 действующих гнездовий дальневосточного аиста. 85 из них находятся на деревьях, остальные — на опорах ЛЭП. В гнездах отмечено по 2-3 птенца. За время проведения мониторинговых мероприятий обнаружено 8 новых гнезд.

«Во время проведения учетов исследуется текущее состояние гнезда, заселенность его птицами, количество птенцов или яиц в каждом гнезде. Полученные данные необходимы специалистам для планирования мер, направленных на дальнейшее увеличение численности популяции редкой птицы. Это создания новых особо охраняемых природных территорий, установки искусственных гнездовых опор, работы с сетевыми энергетическими компаниями по обеспечению безопасного гнездования аистов на опорах ЛЭП, противопожарной обработки гнездовых опор», — отмечает кандидат биологических наук, старший координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России Анна Сердюк (Барма).

Дальневосточный аист — одна из самых редких птиц Дальнего Востока России. Она находится под угрозой исчезновения и занесена в Красную книгу России, МСОП, Приложение Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. В отличие от европейского аиста, его дальневосточный собрат избегает человека, устраивает гнезда вдали от людей в глухих местах, на окраинах рощ или отдельно стоящих деревьях рядом с озерами, речками, среди обширных болот. С 1998 года количество размножающихся пар дальневосточных аистов в Амурском регионе выросло в 1,85 раза.