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Ночью слабые дожди: прогноз погоды в Приамурье на 22 июня

Ночью слабые дожди: прогноз погоды в Приамурье на 22 июня
Фото: Амур.инфо

Ночью 22 июня в отдельных районах в Амурской области ожидаются слабые, умеренные кратковременные дожди, гроза. Местами – туман. Ветер переменных направлений будет слабым. Температура воздуха составит плюс 11...16, местами – до плюс 5.

Днем – переменно облачно, местами по северо-западу и востоку пройдут кратковременные дожди, слабые дожди, на северо-западе в отдельных районах – сильные, грозы. Ветер на севере области – юго-западный, его скорость – 3-8, при грозе с порывами до 13-18, на юге – северо-восточный, 2-7, с усилением до 11 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 27...32, в дожде опустится до 20...25.

В Благовещенске ночью переменно облачно, в первой половине ночи – небольшой дождь. Подует слабый ветер переменных направлений. Температура составит 13...15 градусов. Днем осадков не ожидается. Ветер с северо-востока разгонится до 3-8 метров в секунду. Температура воздуха поднимется до 27...29 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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