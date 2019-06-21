Появились примерные сроки решения проблемы со светом в Европейском в Благовещенске

Для выяснения обстоятельств утром 21 июня применили передвижную лабораторию высоковольтных испытаний от «Амурских коммунальных систем». В результате «прозвона» высоковольтной линии установили место обрыва (там ведется строительство жилого дома). Также специалисты АКС обнаружили резервный высоковольтный кабель, но он не подключен.

Восстановлением поврежденного высоковольтного кабеля и подключением резервного будут заниматься специалисты АКС, а оплачивать работы – руководство компании, которая возводит жилой дом.

В 11:25 на вопрос, сколько времени обычно занимает восстановление высоковольтного провода после обнаружения обрыва, диспетчер АКС ответил, что 3-4 часа, а подключение резервного должно занять порядка 2 часов.