Жителей отдаленных районов Благовещенска бесплатно обследуют врачи

В субботу, 22 июня, в Амурском медицинском колледже для населения отдаленных районов будут работать врачи узких специальностей. Обратиться к медикам за помощью могут жители района сплавной конторы, Астрахановки, села Садовое, поселка мясокомбината, района 5-й стройки, Тайваня, КПП, хлопкопрядильной фабрики.

Медицинский осмотр проведут узкие специалисты городской поликлиники № 2, поликлиники № 1 и Амурского областного онкодиспансера. Пациентов примут онколог, онколог-маммолог, акушер-гинеколог, терапевт, эндокринолог, врач УЗИ. Маммограф и флюорограф предоставит первая поликлиника, УЗИ и кардиографы – колледж. Волонтерами будут студенты колледжа. Главные организаторы акции – министерство здравоохранения Амурской области и Амурский медицинский колледж. Население микрорайона сможет бесплатного пройти расширенный медосмотр; скрининг параметров здоровья: лабораторные исследования биологических жидкостей, регистрация ЭКГ; исследование сосудов головного мозга (РЭГ); флюорографическое обследование; маммография; исследование на кардиовизоре; УЗИ; исследование крови: клинический анализ, глюкоза, холестерин, онкомаркеры. Подвоз маломобильных жителей от дома до медколледжа организуют депутаты городской Думы. Для всех обратившихся будут организованы чаепитие и культурная площадка, сообщает правительство Амурской области.

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Ольга Канюшкина