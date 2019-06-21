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Амурский губернатор сказал, кто может возглавить министерство здравоохранения региона

Амурский губернатор сказал, кто может возглавить министерство здравоохранения региона
Фото: правительство Амурской области

Министром здравоохранения Амурской области станет не амурчанин, а «внешний» человек. Глава региона Василий Орлов обратился в федеральный минздрав с просьбой подобрать кандидатуры на пост руководителя областного министерства. Об этом губернатор рассказал на встрече с журналистами 21 июня.

«Вы видите, что сейчас меняется команда в министерстве здравоохранения. Я специально попросил федеральное министерство, Веронику Скворцову, чтобы нам помогли с кандидатурами. Несколько человек собеседовал, все они внешние, несколько человек из Москвы, есть из Красноярска кандидатуры, в финале я вижу две кандидатуры. Я думаю, что до 1 июля мы определимся. Почему акцент на внешних людях: я не хочу, чтобы здесь человек был ангажирован какими-то группами влияния, каким-то вопросом историческим, хочу, чтобы другим взглядом люди посмотрели. Посмотрим, что из этого выйдет», – сказал Василий Орлов.

Как сообщало Амур.инфо, прежний министр здравоохранения Амурской области Андрей Субботин уволился по собственному желанию 28 мая. Свое решение уйти с поста руководителя он не прокомментировал. Исполняет обязанности министра заместитель главы ведомства Евгения Жарновникова.

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#губернатор #здоровье #областная власть

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