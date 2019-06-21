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Жерар Депардье может сыграть роль Льва Толстого в русском фильме

Жерар Депардье может сыграть роль Льва Толстого в русском фильме
Фото: peoples.ru/art/cinema/actor/depardieu/

Гражданину Российской Федерации Жерару Депардье в скором времени предложат роль Льва Толстого. Французский артист с русским паспортом может претендовать на главную роль в фильме-биографии «Воронье гнездо».

Режиссер Станислав Лебедев представил проект фильма на очном заседании экспертного совета по игровому кино для детей в Министерстве культуры РФ. Если режиссеру дадут разрешение, то Лебедев получит возможность снимать фильмы, поддерживающие национальный дух.

Конкретных договоренностей у режиссера с какими-либо актерами пока нет.

Известно, что Жерар Депардье пока не снимается в фильмах, а ведет собственный бизнес. В России актер посещает фабрики, обещает открыть пекарни в Саранске и Новосибирске, а после и по всей России, сообщает «Комсомольская правда».

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#кино #шоу-бизнес

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