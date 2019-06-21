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сегодня, 12:18 2

В Приамурье перепишут устав области, в нем нашли ошибки

В Приамурье перепишут устав области, в нем нашли ошибки
Фото: Амур.инфо

Две статьи главного документа Амурской области перепишут. В тексте устава Приамурья обнаружили фактическую и орфографическую ошибки, касающиеся формирования территории Приамурья. Проект поправок разработал комитет по законодательству.

Так, согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 02.08.1948, изначально Амурская область выделилась из состава Хабаровского края, присоединив некоторые районы Читинской области. Затем границы менялись дважды.

Сначала в марте 1954 года в состав Приамурья вошел Чеугдинский сельсовет, ранее принадлежавший Хабаровскому краю. Затем в феврале 2007 года село Заречное и прилегающие к нему территории перешли из Амурской области в состав Еврейской автономной области. Об этом сообщает амурское заксобрание в аккаунте Инстаграма.

Согласно еще одной поправке в Уставе, защищать права коренных малочисленных народов теперь будет областное правительство.

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#заксобрание #история #областная власть

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Комментарии
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  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    Ну теперь заживем... Надо еще в администрации еще одно управление создать по внесению изменений в устав.

  • ыхр

    ыхр
    31 минута назад

    Что есть Приамурье?

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