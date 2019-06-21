Кабриолетный дрифт

Фото: личный архив героя

22 июня в 10:00 на картодроме Благовещенска состоятся соревнования по дрифту РДС-Восток. Зрелищное состязание проходит в нашей области второй раз, собирая лучших дрифтеров со всего Дальнего Востока. Примут участие в нем и трое амурчан. С одним из них – Николаем Чудайкиным – пообщалась редакция «Афиши». Он стал первым в России дрифтером на кабриолете. Правда, это случилось еще несколько лет назад, но все же…

– Николай, 11 мая этого года вы принимали участие в «РДС-Восток» в Приморье. В финал вам вырваться не удалось из-за аварии. Что произошло?

– В заезде с Григорием Гусевым на разгоне допустил ошибку и зацепил задней частью автомобиля бетонные блоки. Машину по инерции развернуло, и она полетела прямо в стену. После чего была авария, и я не смог дальше бороться.

– Что почувствовали, когда осознали, что соревнование дальше продолжить не удастся?

– Хороший вопрос… Все настолько быстро случилось, что я даже понять не успел, что на самом деле произошло. Когда вышел из автомобиля, посмотрел, насколько он покорежен, как-то немного расстроился. Но тут же понимал, что нужно быстро приехать домой и собирать второе авто – у меня их два – и быть готовым ко второму этапу как можно быстрее. А какого-то ощущения после аварии не было, потому что был под каким-то адреналином и эмоциями. Осознание начало приходить на следующий день, когда загрузились и ехали домой. Я немножко переосмыслил, понял, что произошло, и только тогда появилось чувство расстройства.

– Как часто на соревнованиях разбивались машины?

– В дрифте – это моя самая первая авария. Причем довольно-таки серьезная. До этого аварий в направлении дрифта не было, а ранее занимался ледовыми трекинговыми гонками. Там да, были аварии и неслабые.

– Дорогое удовольствие – восстанавливать свое авто?

– Это зависит от серьезности аварии, насколько пострадал автомобиль. Если пострадал серьезно, как у меня было во Владивостоке, то ремонт выходит дорогостоящий. А если аварии какие-то по касательной, – не очень.

– А подготовить к соревнованиям?

– А вот это удовольствие очень дорогостоящее. Я готовил автомобиль на протяжении 2-2,5 лет. Это было долго и затратно.

– Как пришли в этот спорт?

– Пришел в него из болельщиков. На протяжении трех лет поддерживал Макара Черныша: ездил с ним практически на все соревнования во Владивосток, Хабаровск, Красноярск. Болел за него, наблюдал и потихоньку приходил к тому, что хочу и сам попробовать. С этого все и начиналось. Дальше столкнулся с трудностью постройки автомобиля. Когда готовишь его не просто к дворовым покатушкам, то проблема возникает уже на первых порах – трудности с закупкой запчастей. У меня еще автомобиль особенный, в России в дрифте таких нет. Это кабриолет Toyota Soarer. Знаю, что на таком дрифтуют японский пилот Дайго Сайто и вроде пилот из Китая. Так как в России в дрифте кабриолет Toyota Soarer не используют, то запчасти приходилось заказывать в Америке и Японии. Долго их ждал. Это одна из причин, почему затянулась постройка моего авто.

– В прошлом году, когда «РДС-Восток» проходил в Благовещенске, вам не удалось вырваться в финал. Почему?

– Я принимал участие на тренировочном автомобиле Nissan Silvia. Автомобиль был настолько неконкурентоспособен автомобилям пилотов «РДС-Восток», что я сразу проиграл.

– Как относитесь к тому, что в РДС принимают участие женщины?

– Положительно отношусь к тому, что девушка может сесть за руль спортивного автомобиля и составить конкуренцию любому мужику. Считаю, что ничего страшного в этом нет. Прекрасный тому пример – Екатерина Седых и Валерия Маковозова.

– Екатерину Седых в автоспорт привел муж. Не было желания в автоспорт привести свою жену?

– Мою жену тоже зовут Екатерина. Несмотря на то, что она за рулем обычного авто 10 лет, мне, наверное, не хотелось бы, чтобы супруга принимала участие в дрифте. Хочу, чтобы чаще была дома и занималась ребенком.

– Как жена реагирует на ваше частое отсутствие дома из-за автоспорта?

– Она у меня умничка. Понимает, что это мое хобби и поддерживает меня. Когда время подходит к соревнованиям, то старается звонками и вопросами не отвлекать. Знает, что мне бесполезно что-то говорить или узнавать. У нас с ней в этом плане понимание стопроцентное.

– Как перенесла, кстати, вашу майскую аварию во Владивостоке?

– Она очень эмоциональная. Когда произошла авария, супруга смотрела прямую трансляцию… Первое, что я сделал, когда приехал в техпарк, позвонил ей и сказал, что все хорошо. Потому что знал, что она очень переживает.

– Как проходит день за сутки до заезда?

– Как и у всех: подготовка, какие-то ремонты, устранение недостатков. Вчерашний проходил, кстати, также. Мы выехали на тренировку, начали немного перестраивать автомобиль – подвеску под наш картодром.

– Как проходит день после заезда?

– Остаток времени, как правило, провожу на трибуне. Чтобы посмотреть, кто и как дальше ездит, потому что, находясь в техпарке, ты не видишь совершенно ничего. А интересно же посмотреть за траекторией соперников, кто как едет, как ставится, какая скорость прохождения.

– Когда соревнования закончатся, что будете делать?

– Когда заканчиваются соревнования, всегда хочется на пару дней выключить телефон. Потому что морально очень тяжело гонка дается. Еще многого не понимаю, так как в дрифте я новичок. А если этап проходит во Владивостоке или Хабаровске, то и дорога сильно выматывает. Два дня едем, день – тренировка, день – соревнования, а потом обратно домой – вся неделя в ритме движения. Когда возвращаешься домой, выходишь из машины, то не хочешь пару дней слышать ни про какие гонки, ни про какой дрифт. А потом проходит неделька, и начинаешь по этому скучать: по газу в пол, адреналину. Наверное, это болезнь. В автоспорте я минимум лет 10, и это часть моей жизни. Как бы я ни уставал, все же не смогу без автомобиля, скорости, адреналина, драйва.