Путин о «Единой России»: партия выполняет непопулярные, но необходимые для страны решения

Российский лидер добавил, что не хотел бы называть «бандой» и тех, кто «был у руля» в 1990-х, однако напомнил, что именно они довели государство до развала и разрушили социальную сферу, оборонку и Вооруженные силы.

«За это время у нас полностью развалилась социальная сфера… Мы практически развалили Вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала, надо прямо об этом сказать. Конечно, далеко не все люди, которые работали в 1990-е годы, несут за это ответственность, но наверняка, если это произошло, есть и такие, которые за это ответственность должны нести», — заключил глава государства.

Далее, отвечая на этот вопрос, президент сказал, что цель «Единой России» – укрепление страны и улучшение жизни народа.

По словам российского лидера, партия выполняет непопулярные, но необходимые для страны решения, пишет РИА Новости. «Это значит, что это зрелые люди, которые ставят целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни народа в конечном итоге», – отметил он.