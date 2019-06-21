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Путин о «Единой России»: партия выполняет непопулярные, но необходимые для страны решения

Путин о «Единой России»: партия выполняет непопулярные, но необходимые для страны решения
Фото: Reuters

Президенту России Владимиру Путину в ходе «Прямой линии» 20 июня задали вопрос о том, куда ведет страну «банда патриотов» во главе с «Единой Россией». В ответ на это глава государства подчеркнул, что он не согласен с использованием такого названия, сообщают «Известия».

Российский лидер добавил, что не хотел бы называть «бандой» и тех, кто «был у руля» в 1990-х, однако напомнил, что именно они довели государство до развала и разрушили социальную сферу, оборонку и Вооруженные силы.

«За это время у нас полностью развалилась социальная сфера… Мы практически развалили Вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе и поставили страну на грань утраты суверенитета и развала, надо прямо об этом сказать. Конечно, далеко не все люди, которые работали в 1990-е годы, несут за это ответственность, но наверняка, если это произошло, есть и такие, которые за это ответственность должны нести», — заключил глава государства.

Далее, отвечая на этот вопрос, президент сказал, что цель «Единой России» – укрепление страны и улучшение жизни народа.

По словам российского лидера, партия выполняет непопулярные, но необходимые для страны решения, пишет РИА Новости. «Это значит, что это зрелые люди, которые ставят целью своей жизни, целью своей политической карьеры укрепление страны и улучшение жизни народа в конечном итоге», – отметил он.

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#партии #российская власть

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Комментарии
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  • Рив Норин

    Рив Норин
    2 часа назад

    А кто решает, что эти действия необходимы для страны? Старый кремлёвский жулик?

  • Бурбулятор

    Бурбулятор
    2 часа назад

    Какие же они все ублюдки, во главе с вором в законе стариком кабаевым, сказочным долбаепом.

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Конечно, необходимые, это ж не экономику развивать, инвест.климат улучшать - а тупо примитивно пенсионное бабло отжимать перенаправлять.

  • Бумббик

    Бумббик
    1 час назад

    ни одного голоса на выборах за Единую Россию!

  • alex 3

    alex 3
    1 час назад

    Отнимай у бедных, они себя защитить не могут ! Вот и весь смысл его решений! В отставку и под суд!

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