Амурчанкам из отдаленных районов оплатят поездку на скрининг и роды в Благовещенск

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Амурчанкам оплатят поездку для прохождения пренатальных скринингов и родов в одном из областных роддомов. Выделение 9 миллионов рублей на эти цели планируют поддержать депутаты на июньской сессии областного заксобрания.

Средства в бюджете предусмотрены для беременных высокой степени риска и проживающих в районах Крайнего Севера, а также приравненных к ним территориях. Воспользоваться выплатой беременные амурчанки смогут не более 3 раз. На каждый выезд в медицинское учреждение женщина получит около 2 тысяч рублей. Планируется, что действовать выплата начнет с 1 июля, сообщается в инстаграм-аккаунте амурского законодательного собрания.

Как сообщало информагентство, в январе 2019 года в амурском парламенте прошла видеоконференция с представителями власти Зейского, Тындинского, Селемджинского районов, где обсудили ситуацию с проездом беременных женщин к медицинским учреждениям.

Тогда представители отдаленных районов рассказали, что, по их данным, беременные женщины тратят по 10 тысяч рублей и более на дорогу в областной центр и обратно. Особенно тяжело молодым мамам приходится при возвращении домой с новорожденными. Женщины жалуются на нестыковки в расписании поездов и автобусов и зимний холод в салоне самолета.