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У подростка во рту взорвалась электронная сигарета и лишила его зубов

У подростка во рту взорвалась электронная сигарета и лишила его зубов
Фото: Michal Jarmoluk с сайта Pixabay

В США у подростка во рту взорвалась электронная сигарета. Парень получил ожоги полости рта, повредил челюсть и лишился зубов.

Семнадцатилетний Остин Адамс (Austin Adams) пытался бросить курить, но у него ничего не получалось. Тогда его мама Кайлани Бертон (Kailani Burton) подарила сыну вейп, чтобы избавить его от тяги к табаку. Когда юноша впервые использовал электронную сигарету, она взорвалась у него во рту.

«Остин вошел, закрывая рот руками. Он был в шоке и не мог говорить», – рассказала мама пострадавшего.

Женщина отвезла сына в больницу, где ему оказали необходимую помощь. Адамс получил ожоги, повредил челюсть, а также лишился нескольких зубов. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, однако после инцидента он навсегда отказался от курения.

Расследованием случившегося занялось Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA). На прошлой неделе учреждение заявило о завершении разработки новых правил безопасности для производителей электронных сигарет, сообщает «Лента.ру».

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