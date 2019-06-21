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В Приамурье создали молодежное правительство

В Приамурье создали молодежное правительство
Фото: правительство Амурской области

В Амурской области появилась новая структура. Для продвижения идей молодых и креативных жителей в регионе создано молодежное правительство. Стать его частью пожелали 145 активистов. В ходе отборочных туров в состав совещательного органа вошли 25 лучших претендентов.

Накануне в «Точке кипения» с участниками новой структуры встретился зампред областного правительства Андрей Плутенко. Молодые люди рассказали об увлечениях, работе и своих ожиданиях от работы в новом органе.

«Я победитель программы стажировок при правительстве Амурской области "Кадры решают". Почему пришла в молодежное правительство? Потому что хочу здесь разработать и реализовать проект, направленный на социализацию амурчан, которые были впервые осуждены, и их адаптацию после выхода из мест лишения свободы. Я считаю, что если с этой категорией людей не работать, тогда они могут вновь оступиться», – поделилась участница молодежного правительства Амурской области Екатерина Баликоева.

В состав новой структуры вошли амурчане разных профессий из разных территорий области. В ближайшем будущем в молодежном правительстве выберут председателя, заместителя и ответственных за каждое из направлений.

Молодежное правительство – это площадка, где молодежь сможет проявить лидерские качества, предложить и реализовать проекты, направленные на развитие Приамурья. Цель проекта – привлечение на государственную гражданскую службу и на работу в госучреждения Амурской области молодых и целеустремленных людей, заинтересованных в развитии региона, готовых к активной работе. Здесь молодые люди смогут получить управленческие навыки, сообщается на сайте областного правительства.

«Нам важно, чтобы вы принимали активное участие в экономической и социальной жизни нашего региона. Мы рассчитываем, что в будущем вы пополните кадровый резерв исполнительных органов власти, органов местного самоуправления. Ваши знания и активная жизненная позиция – залог дальнейшего развития Приамурья и страны в целом», – отметил зампред областного правительства Андрей Плутенко.

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#областная власть #работа

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