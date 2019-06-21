На «Прямую линию» с Путиным поступило около двух миллионов вопросов

Четыре часа и восемь минут продолжалась в этом году «Прямая линия» с Владмиром Путиным. За это время российский президент ответил на 81 вопрос.

В четверг, 20 июня, в Гостином дворе в Москве прошла «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Президент за более 4 часа 8 минут ответил на 81 вопрос, сообщает «Пятый канал». Вопросы россиян начали принимать с 8:00 мск 9 июня и продолжали это делать вплоть до окончания программы.

Всего поступило около двух миллионов обращений из разных уголков страны. Они также не останутся без внимания. Совет Госдумы в понедельник, 24 июня, проанализирует поручения президента по итогам прямой линии, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В частности он сказал: «Что касается вопросов лекарственного обеспечения граждан, которые неоднократно поднимались в ходе прямой линии, то в Госдуме создана и действует рабочая группа, занимающая вопросами повышения доступности лекарственных препаратов для граждан».

Также Володин сообщил, что «во время "Прямой линии" к президенту обратился сотрудник МЧС, который поднял вопрос о необходимости повышения зарплат. Госдумой рассмотрены в первом чтении поправки в бюджет 2019-2021 годов, которые предусматривают увеличение заработных плат рядовому составу МЧС до 32 тысяч рублей». Об этом пишут «Известия».

В «Прямую линию» включилась почти половина российских регионов от Калининграда до Магадана и Приморья.

Удивительно то, что телефонных звонков было чрезвычайно мало – всего два. Но видеообращений – много, причем не записанных, а именно «живых».

Вопросы россиян к президенту, в частности, касались проблем мусоропереработки, тарифов, социально-экономической сферы, здравоохранения, заработных плат, возможной либерализации антинаркотического законодательства, повышения пособия на ребенка до трех лет, отношений России с другими странами. Задавали Путину и неожиданные вопросы – например о том, куда делся народ чудь, как президент борется с ленью и не инопланетянин ли он, сообщает РИА Новости.