В Благовещенске сбита женщина с маленьким ребенком

Утром, 21 июня, в Благовещенске произошло сразу несколько ДТП с участием пешеходов. В 8:10 на Конной, 33 иномарка сбила женщину 1982 года рождения с ребенком 2015 года рождения. Они угодили под колеса автомобиля Toyota Nadia.

По словам жительницы одного из домов, расположенных неподалеку, с балкона она видела машину и лежащую на земле девушку, возле которой суетились прохожие до приезда скорой.

«А потом мне уже знакомые сказали, что на обочине еще и ребенок в крови лежал», – рассказала горожанка.

По ее словам, к месту происшествия довольно быстро приехала одна машина скорой помощи, а затем – вторая. Женщина говорит, что сбившая пешеходов машина стоит на этом месте до сих пор.

Взрослый и маленький пешеход получили травмы, сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Амурской области.

И в это же само время – в 8:10 – на перекрестке Новотроицкая–Институтская Toyota Caldina сбила пешехода 1969 года рождения. В результате ДТП он получил травмы.

На месте работали экипажи дорожно-патрульной службы, полицейские устанавливают подробности и обстоятельства произошедшего.