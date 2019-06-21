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сегодня, 10:16 6

Президент на «Прямой линии» согласился с тем, что россияне стали жить хуже

Президент на «Прямой линии» согласился с тем, что россияне стали жить хуже
Фото: www.ntv.ru

В ходе «Прямой линии», которая прошла 20 июня, президент России согласился с тем, что за последние годы россиянам стало жить тяжелее. Но сейчас уровень доходов граждан начинает восстанавливаться, убежден Путин.

Президенту поступило обращение об уровне доходов сограждан. О том, что заработки снизились, говорят и те, кто зарабатывает неплохо, и те, кто называет себя бедными.

«Это действительно так, поэтому я обозначил эту тему как одну из самых острых и важных. Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись сразу с несколькими шоками. Это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями, а ситуация на рынке», – сказал президент.

Путин уточнил, что речь идет об экспорте нефти, нефтепродуктов, газа, углеводорода, металлов, химических удобрений и ряда других товаров.

«Поэтому и произошел такой малоприятный элемент в экономике. И действительно, доходы граждан сокращались в течение нескольких лет», – добавил президент.

Он отметил, что самый большой спад произошел в 2016 году, а сейчас постепенно доходы начали восстанавливаться, пишут «Известия».

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#российская власть #цены #экономика

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Комментарии
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  • Trish

    Trish
    28 минут назад

    ели!!

  • Trish

    Trish
    27 минут назад

    да неужели!!!

  • Бурбулятор

    Бурбулятор
    21 минута назад

    Отстранение путина от власти - благо для России.

  • Бурбулятор

    Бурбулятор
    21 минута назад

    Отстранение путина от власти - благо для России.

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