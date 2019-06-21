Микрорайон Европейский в Благовещенске живет без света с 20 июня

В редакцию ИА «Амур.инфо» поступили многочисленные жалобы от жителей микрорайона Европейский в Благовещенске. Люди сообщили, что в их домах с вечера 20 июня отсутствует электроснабжение. Эта информация нашла подтверждение.

«Жители микрорайона звонили в ЕДДС Благовещенского района, но ответ был короткий и обрывистый: аварийная бригада работает», – сообщают амурчане. «Почему нельзя нормально успокоить людей, сказать, что случилось, попросить подождать, взять ситуацию на контроль. Зато потом все удивляются, почему люди звонят по проблемам президенту, губернатору и не решают их с управляющей компанией», – сетуют они.

Некоторые связали проблему со стройкой, расположенной рядом. «Свет отключают практически каждый день», – констатируют жители.

Сообщается также, что нет не только света, но и горячей воды.

«За последний месяц это, наверное, раз пятый. До нас никому нет дела, дома маленькие дети, не подогреть еду, не помыться, пещерное существование какое-то», – жалуются амурчане.

Одна из жительниц Европейского сообщила, что проблема – с местной подстанцией. Периодически там происходят серьезные поломки. Один раз света не было 4 дня. «Все это происходит из-за того, что подстанция никому не передана на баланс, то есть "Городок" (застройщик – Прим. ред.) не завершил эту работу, когда достроил все», – рассказала амурчанка.

Ситуацию агентству прокомментировали в пресс-службе администрации Благовещенского района, к которому относится этот микрорайон. В результате случившейся аварии под отключение электроэнергии попали 5 домов по улице Европейской: № 3, 5, 5/1, 7, 7/1 (3- и 5-этажные, 468 квартир). В них проживают 596 человек, в том числе 83 ребенка. Аварийные работы были перенесены на 21 июня, поскольку в темное время суток их проводить нельзя. В микрорайоне работает специальная комиссия. Она рассматривает на месте причины случившегося, варианты выхода из сложившейся ситуации.