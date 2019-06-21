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В Благовещенске горел трехэтажный жилой дом

В Благовещенске горел трехэтажный жилой дом
Фото: pixabay.com

В четверг рано утром в областном центре Приамурья загорелся трехэтажный жилой дом. Сообщение о пожаре по улице Артиллерийской поступило 20 июня в 04:50 утра.

Пожарные с двумя единицами техники прибыли на место через пять минут. С огнем боролись пять человек пожарно-спасательной части № 2 города Благовещенска.

Через две минуты после прибытия открытое горение удалось ликвидировать, сообщает амурское управление МЧС.

Дом удалось отстоять. Огонь повредил обшивку фасада на площади 40 квадратных метров. Обошлось без пострадавших. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

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#МЧС #пожары #происшествия

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