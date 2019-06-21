Благовещенск открывает череду выпускных вечеров в Приамурье

Фото: благовещенск.рф

21 июня в Благовещенске пройдет выпускной вечер. В этом году завершат обучение 1 258 выпускников 11-х классов областной столицы. Аттестаты выпускникам начнут вручать с 16:00 в 20 общеобразовательных учреждениях. Общегородской выпускной вечер пройдет на площади Ленина с 19:00 до 20:00.

В районе малой сцены каждая школа представит интерактивную фотозону. На больших экранах покажут своеобразный общегородской выпускной фотоальбом, в котором запечатлены трогательные моменты школьной жизни. Если пойдет дождь, мероприятие перенесут в концертный зал ЦЭВД имени Белоглазова.

Из-за проведения праздничных мероприятий с 18:00 до 20:30 временно перекроют участок улицы Ленина от Пионерской до Шимановского. Общественный транспорт в связи с этим изменит схему движения.

Основная волна праздничных мероприятий в Амурской области пройдет в период с 21 по 25 июня. В эти дни будет запрещена продажа спиртного. О нарушении закона можно сообщать на горячую линию минэкономразвития: 8-914-538-39-80.

Во время проведения праздничных мероприятий в школах усилят пропускной режим. Для обеспечения охраны правопорядка традиционно задействованы коллективы школ, представители родительской общественности, сотрудники полиции.

В этом году выпускной вечер в Благовещенске пройдет без запуска в небо воздушных шаров. От одной из самых популярных традиций решили отказаться в пользу экологии. Поддержал эту инициативу и город Белогорск. Там вместо запуска шаров выпускники хлопнут хлопушки.

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