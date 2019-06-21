Трехкопеечным доходом амурского депутата Сергея Труша заинтересовалась прокуратура

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Проверка началась, когда в СМИ появились сведения о сверхнизком доходе Труша. Завершиться она должна в ближайшее время. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Сергей Труш – дизайнер. «Доходов у меня нет, их реально нет. То, на что я живу, – это то, что мне перепадет как самозанятому. (…) Живу за счет консультаций, по 30, 35, 40 тысяч рублей в среднем в месяц, все движения по карте я показал. Имущества нет, живу в квартире родителей. Но у меня фактически на 300 процентов выросли доходы, было 0, стало 3 копейки», – объяснял депутат.

Трехкопеечный доход становился одной из тем в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.