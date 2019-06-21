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сегодня, 09:10 23

Трехкопеечным доходом амурского депутата Сергея Труша заинтересовалась прокуратура

Трехкопеечным доходом амурского депутата Сергея Труша заинтересовалась прокуратура
Фото: Амур.инфо

В Амурской области прокуратура организовала проверку, связанную с доходами депутата законодательного собрания Сергея Труша. По официальным данным, он заработал в 2018 году всего 3 копейки.

Проверка началась, когда в СМИ появились сведения о сверхнизком доходе Труша. Завершиться она должна в ближайшее время. «При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – сообщили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Сергей Труш – дизайнер. «Доходов у меня нет, их реально нет. То, на что я живу, – это то, что мне перепадет как самозанятому. (…) Живу за счет консультаций, по 30, 35, 40 тысяч рублей в среднем в месяц, все движения по карте я показал. Имущества нет, живу в квартире родителей. Но у меня фактически на 300 процентов выросли доходы, было 0, стало 3 копейки», – объяснял депутат.

Трехкопеечный доход становился одной из тем в программе «Вечерний Ургант» на Первом канале.

Просмотров всего: 1426

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Прокуратура интересуется копейками?

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Пиар

  • Саймон

    Саймон
    1 час назад

    Отмажется! Что-то, а звиздеть Сирожа умеет.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Жаль, что нам так и не удалось услышать начальника транспортного цеху.

  • ay

    ay
    1 час назад

    Саймон

    Отмажется! Что-то, а звиздеть Сирожа умеет.



    Этот навык у него наработан? Я про первый=отмажется. Точно не вкис?

  • C42

    C42
    1 час назад

    Насчет вкис или нет не знаю, но скорее всего НК РФ депутат не читал. Ну или не понял.

    Как физ.лицо он доход получал, 13% НДФЛ должен был заплатить. Могли за него заплатить его наниматели, если был договор ГПХ.

  • C42

    C42
    59 минут назад

    Лостфилм

    надо поставить точку в огульном обвинении народного депутата



    Надо лицам, гордо именующимся депутатами, в функции которых входит принятие законов и даже у некоторых их разработка,

    сдавать зачеты на знание действующего законодательства, чтобы не блистать оным в комических передачах на всю страну.

  • dance

    dance
    58 минут назад

    C42Насчет вкис или нет не знаю, но скорее всего НК РФ депутат не читал. Ну или не понял.

    Как физ.лицо он доход получал, 13% должен был заплатить, или за него заплатили его наниматели, если был договор ГПХ.


    НК вообще тут ни при чем. Депутату надо было внимательно читать методические указания по заполнению сведений о доходах. Ну ничего, пара-тройка видеороликов в его исполнении должны убедить прокуратуру в том, что "все дураки, а сережа -молодец"

  • alex 3

    alex 3
    44 минуты назад

    Свободу Трушу! Нет произволу силовиков!

  • C42

    C42
    38 минут назад

    dance



    НК вообще тут ни при чем. Депутату надо было внимательно читать методические указания по заполнению сведений о доходах. Ну ничего, пара-тройка видеороликов в его исполнении должны убедить прокуратуру в том, что "все дураки, а сережа -молодец"




    Как не при чем? Когда он "консультации" искренне доходом не посчитал. Декларация - это всего лишь форма подачи сведений о доходах. Что такое доходы довольно подробно разъяснено в НК РФ. Как это не при чем?

  • C42

    C42
    36 минут назад

    Лостфилм

    в Заксе есть комиссия по принятию деклараций по доходам-там претензий не было



    Возможно, проверка сведений не входит в функции комисии.

    А может, их тоже на зачет нужно пригласить))

  • Victrix

    Victrix
    33 минуты назад

    Куда дачки приносить?

  • full

    full
    32 минуты назад

    Дааа, не додал Сирожа стране, ох, не додал....

  • full

    full
    31 минута назад

    Victrix

    Куда дачки приносить?



    Депутатов греть не по понятиям.

  • OT

    OT
    30 минут назад

    Ха-ха! Прокуратура заинтересовалась недвижимостью в Нидердандах, в Швеции, в Норвегии, в США, В Гондкрасе, Буркина-Фасо и т.д.?

  • C42

    C42
    29 минут назад

    OT

    Ха-ха! Прокуратура заинтересовалась недвижимостью в Нидердандах, в Швеции, в Норвегии, в США, В Гондкрасе, Буркина-Фасо и т.д.?



    У Сергея и такая имеется?

  • C42

    C42
    27 минут назад

    Лостфилм

    пообсуждайте 32 миллиона губернатора



    Оффтоп

  • Shift

    Shift
    25 минут назад

    C42

    dance



    НК вообще тут ни при чем. Депутату надо было внимательно читать методические указания по заполнению сведений о доходах. Ну ничего, пара-тройка видеороликов в его исполнении должны убедить прокуратуру в том, что "все дураки, а сережа -молодец"




    Как не при чем? Когда он "консультации" искренне доходом не посчитал. Декларация - это всего лишь форма подачи сведений о доходах. Что такое доходы довольно подробно разъяснено в НК РФ. Как это не при чем?



    ну так и расскажет сейчас прокурору, что недопонял, недоосмыслил, недочитал...хотя нет, это не в его стиле, наверное докажет, что он как раз все правильно посчитал, а остальные тупенькие в вопросах дохода..

  • Братеева

    Братеева
    18 минут назад

    Лостфилмновость для поднятия самооценки критикующим лузерам


    Братеев иди работай. Сколько можно тратить времени на этот бред.

    А если предводителя вашей секты закроют, то и правильно сделают. Может у тебя мозги на место встанут пока он будет сидеть.

  • C42

    C42
    17 минут назад

    Лостфилм

    новость для поднятия самооценки критикующим лузерам



    Новость про Россию. А Вы все время пытаетесь увести обсуждение в сторону.

    Депутат (еще раз, это человек, принимающий законы), по образованию дизайнер, исступленно рассуждающий про экономику, жуликов и воров, сам не знает действующего законодательства РФ.

    Посмотрим, что скажет прокуратура. Надеюсь, что слегка пожурит. Умысла у него вроде не было, если движения по счету указал.

  • OT

    OT
    16 минут назад

    C42

    OT

    Ха-ха! Прокуратура заинтересовалась недвижимостью в Нидердандах, в Швеции, в Норвегии, в США, В Гондкрасе, Буркина-Фасо и т.д.?



    У Сергея и такая имеется?



    Ага конечно такая, что на ноги надо поднять всю систему коррупции в его лице. Не смешно по сути, но смешно по факту

  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    15 минут назад

    А то, что он депутат, и получает зп, разве не учитывается в декларации?

  • Братеева

    Братеева
    10 минут назад

    Лостфилмиди сама работай-привыкла всю жизнь на халяву жить


    Дрищ прыжавый, ты это на кого рот свой открыл?

    Давно от тёщи люлей не получал.

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