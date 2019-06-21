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В Благовещенске разыскивают водителя, который сбил пешехода и уехал

В Благовещенске разыскивают водителя, который сбил пешехода и уехал
Фото: Амур.инфо

Ночью 16 июня в Благовещенске произошло ДТП, водитель скрылся. Теперь его разыскивает полиция.

Около 00:05 во дворе дома № 14/2 по улице Ленина неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем (предположительно это был седан белого цвета, в государственном регистрационном знаке которого присутствуют цифры *052**), двигаясь по дворовой территории, совершил наезд на женщину-пешехода 1983 года рождения. Пешеход получила травмы, а водитель уехал с места ДТП.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей наезда или самого водителя. Любую информацию о происшествии просят сообщить в группу розыска ОБ ДПС ГИБДД МО МВД России «Благовещенский» по телефонам: 59-46-86, 8-962-283-75-58, в дежурную часть: 42-52-62.

«Если вы стали свидетелем ДТП, один из участников которого скрылся с места происшествия, не проходите мимо, проявите гражданскую ответственность, окажите помощь прибывшим сотрудникам полиции, возможно именно вы запомнили обстоятельства и детали, которые позволят по горячим следам установить личность скрывшегося водителя», – сообщает отдел ГИБДД по Благовещенску.

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#ДТП #происшествия #транспорт

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