Глава Амурской области спроецировал ответы Владимира Путина на жизнь в Амурской области

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20 июня состоялась очередная «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Впервые амурский губернатор и кабинет министров, находясь в правительстве области, следили за выступлением президента и были готовы ответить на любые вопросы в режиме реального времени.

«Это был интересный опыт работы. Впервые мы вместе с кабинетом министров, находясь в правительстве области, следили за прохождением "Прямой линии". Были готовы оперативно прокомментировать любую проблему, которая касалась бы Приамурья. Конечно, этому предшествовала большая подготовительная работа – мы еще раз рассмотрели все проблемные моменты в различных сферах жизни. Президент коснулся разных сфер нашей жизни, многие из них, в том числе комфортная городская среда, обеспечение чистой водой, доступность авиасообщения, очень актуальны для Приамурья. Мы знаем о существующих проблемах и работаем над их решением. Что касается нашей готовности быстро отреагировать на вопросы, то она была стопроцентной. На связи находились главы муниципалитетов, которые хорошо знают ситуацию на местах. Они также были готовы прокомментировать любую ситуацию, озвученную гражданами», – сказал губернатор Амурской области.

«Президент отметил, что национальные проекты – это основа для построения новой экономики, нового качества жизни россиян. Могу сказать, что государство выделяет в ближайшие шесть лет колоссальные средства для развития различных сфер. Приамурье участвует в 11 из 12 нацпроектов. Области на эти цели выделят 34,6 миллиарда рублей до 2024 года. Выполнение задач в рамках нацпроектов для нас критически важно, мы несем за это огромную ответственность», – отметил Василий Орлов.

Президент одной из первых в ходе «Прямой линии» поднял тему медицины, обозначив наиболее актуальные проблемы. «Что касается Приамурья, то медучреждения у нас укомплектованы кадрами на 82 %. Действует программа "Земский доктор", направленная на сокращение дефицита в амбулаторном звене к 2024 году. Говоря о вопросе обеспечения лекарствами, можно отметить, что медорганизации у нас имеют запас на 1,5-3 месяца. Проблемные препараты закупаются на 6 месяцев», – сказал губернатор.

Что касается поддержки многодетных семей, Василий Орлов отметил, что в настоящее время в Приамурье вносятся изменения в областной закон о таких семьях. «Планируется предоставлять меры социальной поддержки таким семьям без учета критерия нуждаемости (сейчас имеют право только семьи, имеющие доход размером 2 прожиточных минимума) и учитывать в составе многодетной семьи детей-инвалидов в возрасте до 23 лет. Мы считаем, что это серьезная мера, направленная на улучшение качества жизни семей, в которых много детей», – говорит губернатор.

Он также выделил еще одну тему, поднятую на «Прямой линии», – уменьшение административного давления на бизнес. «У нас есть целый комплекс по созданию благоприятного инвестклимата, условий для работы предпринимательского сообщества», – цитирует пресс-служба правительства Амурской области губернатора.