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Глава Амурской области спроецировал ответы Владимира Путина на жизнь в Амурской области

Глава Амурской области спроецировал ответы Владимира Путина на жизнь в Амурской области
Фото: кадр видео

20 июня состоялась очередная «Прямая линия» с президентом РФ Владимиром Путиным. Впервые амурский губернатор и кабинет министров, находясь в правительстве области, следили за выступлением президента и были готовы ответить на любые вопросы в режиме реального времени.

«Это был интересный опыт работы. Впервые мы вместе с кабинетом министров, находясь в правительстве области, следили за прохождением "Прямой линии". Были готовы оперативно прокомментировать любую проблему, которая касалась бы Приамурья. Конечно, этому предшествовала большая подготовительная работа – мы еще раз рассмотрели все проблемные моменты в различных сферах жизни. Президент коснулся разных сфер нашей жизни, многие из них, в том числе комфортная городская среда, обеспечение чистой водой, доступность авиасообщения, очень актуальны для Приамурья. Мы знаем о существующих проблемах и работаем над их решением. Что касается нашей готовности быстро отреагировать на вопросы, то она была стопроцентной. На связи находились главы муниципалитетов, которые хорошо знают ситуацию на местах. Они также были готовы прокомментировать любую ситуацию, озвученную гражданами», – сказал губернатор Амурской области.

«Президент отметил, что национальные проекты – это основа для построения новой экономики, нового качества жизни россиян. Могу сказать, что государство выделяет в ближайшие шесть лет колоссальные средства для развития различных сфер. Приамурье участвует в 11 из 12 нацпроектов. Области на эти цели выделят 34,6 миллиарда рублей до 2024 года. Выполнение задач в рамках нацпроектов для нас критически важно, мы несем за это огромную ответственность», – отметил Василий Орлов.

Президент одной из первых в ходе «Прямой линии» поднял тему медицины, обозначив наиболее актуальные проблемы. «Что касается Приамурья, то медучреждения у нас укомплектованы кадрами на 82 %. Действует программа "Земский доктор", направленная на сокращение дефицита в амбулаторном звене к 2024 году. Говоря о вопросе обеспечения лекарствами, можно отметить, что медорганизации у нас имеют запас на 1,5-3 месяца. Проблемные препараты закупаются на 6 месяцев», – сказал губернатор.

Что касается поддержки многодетных семей, Василий Орлов отметил, что в настоящее время в Приамурье вносятся изменения в областной закон о таких семьях. «Планируется предоставлять меры социальной поддержки таким семьям без учета критерия нуждаемости (сейчас имеют право только семьи, имеющие доход размером 2 прожиточных минимума) и учитывать в составе многодетной семьи детей-инвалидов в возрасте до 23 лет. Мы считаем, что это серьезная мера, направленная на улучшение качества жизни семей, в которых много детей», – говорит губернатор.

Он также выделил еще одну тему, поднятую на «Прямой линии», – уменьшение административного давления на бизнес. «У нас есть целый комплекс по созданию благоприятного инвестклимата, условий для работы предпринимательского сообщества», – цитирует пресс-служба правительства Амурской области губернатора.

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#губернатор #областная власть #российская власть

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Комментарии
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  • Антон Патоков

    Антон Патоков
    2 часа назад

    Вся "прямая линия" - фикция и сказка на ночь для недалёких умов. Понагнали футболистов и блогеров, чтобы хоть как то молодое поколение зацепить, потому что им веры уже нет. Зеленский в КВНе смешной был, зато сейчас молодец, а у нас наоборот. Раньше молодец президент, а сейчас... не до смеха...

  • kidman

    kidman
    1 час назад



    «Президент коснулся разных сфер нашей жизни, многие из них, в том числе комфортная городская среда, обеспечение чистой водой, доступность авиасообщения, очень актуальны для Приамурья. Мы знаем о существующих проблемах и работаем над их решением.



    А мы (как минимум последние 20 лет) читаем и слушаем слова очередного молодого и перспективного амурского губернатора про "знаем о проблемах" и "работаем над их решением" - и радуемся. За молодого (-ых) и перспективного (-ых). Потому, что всё у него (у них) хорошо. У кого - мальтийское гражданство, у кого - федеральное министерство, а у кого самые вкусняшки ещё впереди.

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    ОДИН ВОДУ ЛИЛ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ КАК ИЗ ВЕДРА, ВПРОЧЕМ КАК ВСЕГДА, ТЕПЕРЬ ЕЩЁ ОРЛОВ. Вам, людям у власти, граждане всей страны задают можно сказать одни и те же вопросы из года в год, почему живём всё хуже, доходы упали, цены взлетели, не хватает на еду, одежду, отдых, детям в первую очередь! Многие не ходят по факту в отпуска, потому как что там делать без денег, огромное количество людей живет в долг, в кредитах и ипотеке, особенно тяжело семейным людям, считай заболел или что случилось, работу потерял, сразу попадают люди в долговую яму, так как платить нужно постоянно и регулярно за всё, не платишь ты вообще никому не нужен, ни государству, ни той же церкви например, приди туда помолиться со своей свечой, поставишь, тебя проклянут. Президент говоря например о мостах, которые так нужны людям и они просят их построить или отремонтировать, сразу же говорит о их окупаемости, выгоде, такой подход разве справедлив, говорить о заботе вокруг человека, и тут же это не окупится, а гражданам как быть?! Если люди говорят, что им это необходимо, значит нужно делать для людей, вот и вся выгода, ведь строят на деньги этих самых граждан, и вы, чиновники всех уровней получаете огромные зарплаты по сравнению с большинством граждан, всякие премии, льготы тоже за счёт граждан России.

  • hidemyass

    hidemyass
    1 час назад

    Вся риторика Путина - это софистика, основанная на довольно эффектно звучащей тавтологии, местами очень сваливающаяся в демагогию. Нет конкретных целей, мишеней, даже направления движения. Банда патриотов оккупировавших наше отечество и Орлов типичный соучастник.

  • Менистр культурки

    Менистр культурки
    1 час назад

    Всё сулит златые горы

    Лжец, хитрюга, краснобай:

    - Нет надежнее опоры,

    Чем ваш дедушка Кабай.

    Кто врагов в сортире мочит?

    Поднимает кто с колен?

    Кто мочу меняет в сочи?

    Кто берет "укропов" в плен?

    - Двадцать лет вставать с коленей?

    Двадцать лет мочить клозет?

    Народилось поколенье,

    именуемое "Z".

    - Два десятка на раскачку

    - Не такой большой уж срок:

    Ренту складывал в заначку,

    Ввёл для фур тройной оброк.

    НДС, акцизы, сборы

    - за величие цена.

    Помогают в этом воры.

    Их должна кормить страна.

    - Не даёшь, Кабай, покоя;

    Топчешь свой народ, как лось

    ... Нам "величие" такое

    даже [н…] не сдалось.

    Абри КоКосов 20 июня 2019, 23:39

    Взято https://www.novayagazeta.ru/articles/2019/06/20/80968-na-derevnyu-putinu

  • Алиса65

    Алиса65
    1 час назад

    Дорогая передача, во субботу, чуть не плача,

    Вся Канатчикова дача к телевизору рвалась,

    Вместо чтоб поесть, помыться, уколоться и забыться,

    Вся безумная больница у экрана собралась.

    Говорил ломая руки краснобай и баламут...

    Мы не сделали скандала, нам вождя недоставало,

    Настоящих буйных мало, вот и нету вожаков...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Владимир и Василий, мы "рады" за вас, что вы такие "молодцы" и у вас (не у нас) всё прекрасно! Вот только, ни как не пойму, если в стране ВСЁ развивается (увеличивается-поднимается), почему мы (основная масса населения) так плохо живём? Почему живём с одной мыслью, как свести "концы с концами" сегодня (максимум завтра), а не до 2024-2035 года?... Понравился вчера ответ царя по поводу разницы в зарплатах чиновников (руководителей) и обычных граждан: "...При этом российский лидер выступил против большой разницы в зарплатах рядовых сотрудников и чиновников..." НА СЛОВАХ! В реальности: Силуанов (чиновник) 1 млн. 765 тыс. рублей и рядовой сотрудник 44-45 тыс. рублей (средняя НАЧИСЛЕННАЯ по стране, из его же слов) в МЕСЯЦ! Разница в 40(!!!!!!) раз... Лицемер!... Он сам сказал, что не допускает оскорбления символов власти, а критика чиновников, допускается.

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