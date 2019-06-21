Участники хора «Детство» ЦДШИ Благовещенска отправились на Ганзейские дни

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Участники Детского хора России, куда входят и воспитанники ЦДШИ Благовещенска, вместе с руководителем Татьяной Бедериной отправились в Псков. Там с 27 по 30 июня пройдут Международные ганзейские дни Нового времени, куда съедутся делегации из почти 90 городов Европы.

Амурским хористам выпала честь выступать на церемонии открытия в псковском кремле. Дети кропотливо учили программу из 20 произведений. Причем многие из них – на языке оригинала: польском, финском, венгерском, чешском, немецком и других языках, сообщает управление культуры администрации Благовещенска.

Поездку в Псков оплатило министерство культуры и национальной политики Амурской области.

Ганза – самый долговечный международный торгово-экономический союз, существующий c 13 века. В разное время в союз входили более 200 городов Европы. Союз давал единую коммуникационную площадку по обмену опыта не только в сфере торговли, экономики, но и культуры, истории.

Ганзейский Союз Нового времени возродили в 1980 году. Тогда же в Нидерландах провели первый международный фестиваль городов-участников. Каждый год фестиваль проводится в новом месте (Германия, Эстония, Польша, Латвия и другие).

В 2009 году Международная Ганза впервые проходила в России, в Великом Новгороде. Ровно 10 лет спустя Псков станет вторым таким российским городом.