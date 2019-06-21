Появилось видео, которое могло стать основанием для проверки аэродрома в Черемхове

Фото: Скриншот видео

На кадрах видно, как с аэродрома взлетает самолет Ан-2 с парашютистами на борту. Через некоторое время камера фиксирует летящего в небе человека с нераскрытым парашютом. Видно, что затем парашют все-таки раскрывается. По мнению специалистов, это происходит на предельно низкой высоте.

Происходящее на видео прокомментировал руководитель амурского ДОСААФ Александр Боржко. По его мнению, парашютисту могло не хватить практической и психологической подготовки.

По словам Александра Владимировича, парашют должен быть раскрыт через 3 секунды после прыжка, на высоте примерно 700 метров. Специалист задается вопросами: почему человек не дернул кольцо и почему не сработал прибор запасного парашюта, который раскрывается на высоте 300 метров.

Ситуацию прокомментировала организация «Крылья Амура», которая осуществляла прыжки с парашютом. По словам руководителя общественной организации Василия Шепетова, видео было снято в марте этого года. Он пояснил, что в данном случае парашютисты прыгали с высоты 600 метров. Он не знает, по какой причине парашютист, прыгавший первый раз, не дернул за кольцо. Но парашютная техника сработала в штатном режиме, и парашют открылся на допустимой высоте – около 300 метров. В организации заверили, что парашютист приземлился на заданную площадку и не получил никаких травм.