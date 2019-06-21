Астрологический прогноз на 21 июня:

Восход Солнца: 04:18

Заход Солнца: 20:44

Солнце в Близнецах.

Овен. День благоприятный для активного отдыха и лыжного похода в лес или прогулки по парку. О работе не может быть и речи. Проведите этот день в кругу семьи. Вторая половина дня может омрачиться мелкими ссорами по причине вашей раздражительности и резкого тона в общении с близкими. Постарайтесь избавиться от предубеждений, мешающих вам расслабиться.

Телец. Семейные проблемы вновь выйдут на первый план и потребуют значительных расходов. Отдыхать сегодня лучше в узком семейном кругу или в одиночестве. Самое время отправиться вместе с семьей на природу – это пойдет на пользу и вам и детям. Общение с ними не только отвлечет вас от забот, но и поднимет настроение. В результате совместный досуг укрепит взаимопонимание в семье.

Близнецы. Сегодня рекомендуется принять окончательные решения по самым важным вопросам. Можно менять работу, место жительства, внешность, стиль жизни. Рекомендуется разорвать все ненужные связи. Старайтесь окружать себя только надежными людьми. Вы способны любить по-настоящему. Но потребность в любви и одновременно боязнь, что вам не ответят взаимностью, усложнят отношения с любимым человеком.

Рак. Сегодня наиболее подходящий день для прогулок,путешествий, новых встреч и знакомств. Во второй половине дня не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников, членов семьи. Но после возможного небольшого стресса все станет на свои места. Поэтому нужно по-философски отнестись к временным неурядицам.

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Лев. Серьезный день, связанный с духовным перерождением, переоценкой отношений с окружающими людьми, получением информации. Женщины-Львы должны быть внимательны в выборе партнеров – не исключено, что вас разочаруют их порядочность или действия. Особо внимательными звезды советуют быть мужчинам-Львам, которым следует учесть абсолютно все нюансы, прежде чем приниматься за любое дело. Именно сегодня может случиться нечто, что серьезно повлияет на ваши дела.

Дева. Первая половина дня обещает пройти в любви, согласии и взаимопонимании. Именно сегодня вы сможете заложить основу для своего финансового взлета. Однако к вечеру у вас может начаться внутреннее беспокойство. Возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Постарайтесь не замыкаться в себе. Вы должны уделить внимание здоровью близких людей, а особенно здоровью детей. Остерегайтесь снов и в тайне храните увиденное.

Весы. День оплаты кармических долгов. Вероятны неожиданные события, результат которых покажется вам несправедливым. Возможно, всплывут старые долги или обязательства, о которых вы забыли. Будьте к себе критичнее, вспомните свои ошибки, проступки и промахи. Не исключены проблемы и в семейных отношениях. Излишняя категоричность суждений может осложнить ситуацию.

Скорпион. День искушений и преодоления соблазнов. Выгодное на первый взгляд предложение, несмотря на кажущуюся заманчивость, не принесет прибыли. В первой половине дня вероятны стычки с внешним окружением. Сегодня, как никогда ранее, вам нужно проявить терпение и выдержку. Перед тем как решиться на коммерческую операцию или крупную покупку, необходимо исключить всякий риск. Во второй половине дня сконцентрируйте свое внимание на детях – они так нуждаются в вашей поддержке.

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Стрелец. Сфера личной жизни характеризуется крайне противоречивыми тенденциями. Супругам и влюбленным будет трудно прийти к взаимопониманию. В результате споров вы можете оказаться проигравшей стороной. Однако вера в себя – одна из составляющих успеха, поэтому не принимайте все близко к сердцу и ни в коем случае не падайте духом.

Козерог. Критический день. Звезды рекомендуют воздержаться от активных действий в любом деле. Критичное отношение к собственным недостаткам, отказ от завышенных претензий к партнерам помогут уладить все недоразумения. Проблемы будут прямо или косвенно связаны с вашей прямолинейностью и стремлением высказывать свое мнение.

Водолей. Благоприятный день для совместного планирования, домашних хлопот, для визитов, приема гостей. Женщины-Водолеи сумеют блеснуть своим обаянием и талантами. Благоприятны поездки, встречи, обмен информацией и, конечно, подарки.

Рыбы. День благоприятен для профессиональной деятельности. Вероятная новость, дружеский совет или встреча с родственниками могут положительно отразиться на материальном благополучии, стать толчком к финансовому взлету. Не рекомендуется взваливать на себя слишком много проблем или хвататься за несколько дел сразу.

Астролог: Вальдемар Небоходцев