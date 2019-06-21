Защищавшийся от ножа благовещенец может лишиться свободы

Житель Благовещенска рискует оказаться за решеткой. По его словам, обороняясь от нападавшего человека с ножом, Александр несколько раз ударил его черенком от лопаты. Агрессор успел ранить его – он до сих пор не восстановился после травмы. Александр, родные и знакомые не могут понять: почему вся вина досталась одному, а нападавший избежал уголовного преследования.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», конфликт по адресу: улица Текстильная, 48, случился в ночь с 1 на 2 декабря прошлого, 2018 года. В бане отдыхали две незнакомые между собой компании, в одной из которых был Александр и его товарищи. На кадрах видеонаблюдения заметно, как в холле один из мужчин наклонился к ребенку и, возможно, что-то сказал. К мужчине обратился другой мужчина, на видео он в шапке. Затем они разошлись.

На выходе из заведения тоже работала камера. Она сняла, как мужчины садятся в микроавтобус. К ним подходит неизвестный, после чего начинается конфликт, закончившийся вызовом полиции и скорой помощи.

«Мы садились в машину. Тут подошел человек и вынул нож из рукава. Угрожая, он толкнул Василия, тот ударился о дверь авто. Я понял, что нужно вмешаться, пока не поздно. Достал из багажника черенок лопаты, подошел к ним. В этот момент нападавший замахивался ножом на Василия, матерился, угрожал: "Живыми вы отсюда не уйдете!" Василий оттолкнул его, они начали бороться и тут Василию досталось ножом. Я испугался и стал палкой выбивать нож из рук»,– рассказывает свою версию событий Александр

Полицейских и медиков вызвал Дмитрий, товарищ Александра и Василия. «Мы собрались уезжать, сели в машину. Вдруг подлетел мужчина – тот самый, который был в бане, в шапке. То есть он вышел, сходил за ножом и подстерегал нас снаружи. Он был неадекватен. Это не было похоже на поведение пьяного, пьяный обычно расслабленный, а этот был очень агрессивный. Стал угрожать, размахивал ножом перед лицом Василия. Александр достал из машины черенок от лопаты, стал отбиваться», – подтверждает слова друга Дмитрий.

Во время ожесточенного конфликта пролилась кровь. «Александр получил ранение в бедро, потеряв много крови. Позже врачи сказали, что до артерии лезвие отделяли всего 2 миллиметра. Спустя полгода травма напоминает о себе неустойчивостью стопы из-за повреждения нервных окончаний», – сообщает супруга мужчины Елена.

Обороняясь, Александр, по его словам, выбил нож из рук нападавшего. Как следует из видео, поверженного соперника поколотили – он получил переломы ноги и ключицы. Вызванные на место происшествия медики забрали всех пострадавших в больницу. Из медицинского учреждения Александра перевели в следственный изолятор. А тот, кто, по версии Александра, напал на него с ножом, был отпущен на свободу. «Мы не могли понять, почему это произошло, – вспоминает Елена. – Мой муж защищался от вооруженного человека, а теперь его могут посадить. А тому человеку, который, кстати, ранее неоднократно отбывал наказание в местах не столь отдаленных, получается, ничего не будет».

Александр подчеркивает: он не избивал беззащитного человека, а защищался от вооруженного ножом злоумышленника. Однако следствие полагает, что Александр превысил пределы самообороны.

За комментарием по поводу инцидента корреспондент ИА «Амур.инфо» обратился в управление МВД России по Амурской области. «По факту происшествия на Текстильной, 48, 2 декабря 2018 года следственным отделом МО МВД России "Благовещенский" было возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 111 УК РФ " Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенному группой лиц по предварительному сговору". В настоящее время расследование продолжается. На данный момент в качестве обвиняемого привлекается житель города Благовещенска. По факту причинения телесных повреждений обвиняемому выделялся материал, по нему была проведена проверка, принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, так как действия гражданина, причинившего повреждения обвиняемому, квалифицируются по статье 37 УК РФ "Необходимая оборона". Расследование уголовного дела продолжается», – сообщили в управлении МВД России по Амурской области.

Александру может грозить лишение свободы на срок до 12 лет. «Я не понимаю: если на человека нападают, в данном случае, с ножом, то, получается, защищаться нельзя?», – говорит Александр.